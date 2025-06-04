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Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250604/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-sredy-1146926738.html
Крымский мост - ситуация на утро среды
Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Крымский мост - ситуация на утро среды
Крымский мост утром в среду работает в штатном режиме, проезд открыт. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T06:20
2025-06-04T06:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
крым
новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в среду работает в штатном режиме, проезд открыт. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Накануне движение автомобилей по транспортному переходу останавливали дважды, однако это не вызвало серьезных затруднений для водителей, заверили в Минтрансе России. В ведомстве также добавили, что количество транспорта, прибывающего на досмотровые пункты, соответствует прогнозам на начало туристического сезона.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, новости крыма, керчь, упрдор "тамань"
Крымский мост - ситуация на утро среды

Крымский мост утром в среду работает в штатном режиме

06:20 04.06.2025 (обновлено: 06:21 04.06.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в среду работает в штатном режиме, проезд открыт. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении по состоянию на 6 утра.
Накануне движение автомобилей по транспортному переходу останавливали дважды, однако это не вызвало серьезных затруднений для водителей, заверили в Минтрансе России. В ведомстве также добавили, что количество транспорта, прибывающего на досмотровые пункты, соответствует прогнозам на начало туристического сезона.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
В Крым и из Крыма также можно добраться по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.
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Заголовок открываемого материала
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