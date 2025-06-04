https://crimea.ria.ru/20250604/izobilie-solntsa-i-vozdukh-yuzhnykh-shirot-pogoda-v-krymu-v-sredu-1146908833.html

Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду

Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода благодаря области повышенного атмосферного давления,... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T00:01

2025-06-04T00:01

2025-06-04T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +26 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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