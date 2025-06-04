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Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду
Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода благодаря области повышенного атмосферного давления,... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +26 до +29.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250601/chut-dozhdey-i-mnogo-solntsa-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-nedele-1146838110.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду солнечно и до +31 градуса

00:01 04.06.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСолнце и трава
Солнце и трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму жителей и гостей полуострова будет радовать теплая сухая и с изобилием солнца погода благодаря области повышенного атмосферного давления, воздуху южных широт. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, в северных и восточных районах порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+31, в горах +19…+24 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +27...+29.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +26 до +29.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Радуга в Ялте
1 июня, 18:46Радио "Спутник в Крыму"
Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Изобилие солнца и воздух южных широт: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 июня
22:57В Севастополе остановили катера и паромы
22:51Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день
22:42Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"
22:21Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча
22:03Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции
21:52В России выросла подростковая преступность – Следком
21:43Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски
21:22На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов
21:07В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ
20:48Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
20:35Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
20:14Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
20:08Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
19:45Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками
19:28За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
19:17Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь
19:10В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение
19:06В Симферополе горел гаражно-строительный кооператив
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