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Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:59
2025-06-04T12:59
2025-06-04T12:57
тихон шевкунов
покушение
суд
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда суда, где проходит слушание по делу.Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на негоТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
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РИА Новости Крым
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тихон шевкунов, покушение, суд, происшествия, правосудие, новости
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Фигуранты дела о покушении на крымского митрополита Тихона отказались признать вину в суде