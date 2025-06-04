Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/figuranty-dela-o-pokushenii-na-mitropolita-tikhona-otkazalis-priznat-vinu-1146936349.html
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:59
2025-06-04T12:57
тихон шевкунов
покушение
суд
происшествия
правосудие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133368119_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_c336755bc36c0185856ec1a84481436c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда суда, где проходит слушание по делу.Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на негоТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/07/1133368119_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_c7d8b7698f4e3cd67fdd960d04effbfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихон шевкунов, покушение, суд, происшествия, правосудие, новости
Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину

Фигуранты дела о покушении на крымского митрополита Тихона отказались признать вину в суде

12:59 04.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМитрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги "Гибель империи. Российский урок"
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон во время презентации своей книги Гибель империи. Российский урок - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда суда, где проходит слушание по делу.
"Мы убеждены в их абсолютной невиновности", - заявила адвокат одного из обвиняемых Мария Эйсмонт.
Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.
О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него
Теракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение
 
Тихон ШевкуновПокушениеСудПроисшествияПравосудиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки
14:33Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
14:22Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее время
14:04В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
13:40Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
13:23Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
13:05Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
12:59Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
12:53В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
12:42Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
12:31Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
12:25Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
11:54В Крыму задержали украинских шпионок
11:21Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
11:03Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
10:47Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
10:24Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
10:11В центре Симферополя пожар на стройплощадке
10:06ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
09:46Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
Лента новостейМолния