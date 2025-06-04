https://crimea.ria.ru/20250604/figuranty-dela-o-pokushenii-na-mitropolita-tikhona-otkazalis-priznat-vinu-1146936349.html

Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину

Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину

Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T12:59

2025-06-04T12:59

2025-06-04T12:57

тихон шевкунов

покушение

суд

происшествия

правосудие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) не признают вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Мосгорсуда суда, где проходит слушание по делу.Оба фигуранта согласились с доводами своих адвокатов, в том числе о невиновности.О предотвращении покушения на владыку Тихона ФСБ сообщила 28 февраля. Убийство иерарха готовили двое агентов украинской разведки. Открыто уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств. Позднее стало известно, что убийство митрополита готовили помощник митрополита и клирик, ставшие агентами украинской разведки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о попытке покушения на митрополита ТихонаМитрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на негоТеракт против митрополита Тихона: почему Киев решился на покушение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, покушение, суд, происшествия, правосудие, новости