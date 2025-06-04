Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250604/festival-velikoe-russkoe-slovo-otkrylsya-v-krymu-1146930743.html
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T13:40
2025-06-04T13:40
международный фестиваль "великое русское слово"
симферополь
крым
новости крыма
сергей аксенов
владимир константинов
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146931780_0:58:1113:684_1920x0_80_0_0_db7ecf00ec3a8aa520fdfc16de5c43d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Продолжил мероприятие праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, фестиваль "Великое русское слово" сыграл огромную роль в сохранении русской культуры, языка и традиций в Крыму в годы, когда полуостров находился в составе Украины. Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, говоря о роли и значении фестиваля, отметил, что Крым находился и продолжает находиться на передовой защиты Русского мира, подвергающегося постоянным атакам со стороны врагов России. "Борьба шла не за русский язык, а за русский мир на самом деле. Потому что если бы националисты завоевали одну позицию - язык, они бы сразу перешли к разрушению следующей. Их целью было разрушить весь Русский мир и русскую цивилизацию, начиная с языка и истории", - подчеркнул глава крымского парламента. Константинов добавил, что русский язык и русскую цивилизацию продолжают атаковать наши противники, поэтому актуальность фестиваля сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в ХерсонесеСевастополь стал примером сохранения исторической памяти РоссииКакая идеология нужна России – мнение
https://crimea.ria.ru/20240604/kak-russkiy-yazyk-vernul-krym-i-drugie-regiony-iz-ukrainy-v-rossiyu-1137824184.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/04/1146931780_62:0:1051:742_1920x0_80_0_0_cdf8056b0cd34a98565f7d14d8ce2862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международный фестиваль "великое русское слово", симферополь, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, русский язык
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово

13:40 04.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Продолжил мероприятие праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, фестиваль "Великое русское слово" сыграл огромную роль в сохранении русской культуры, языка и традиций в Крыму в годы, когда полуостров находился в составе Украины.
"Русских, русскоязычных людей всегда считали на Украине людьми второго сорта. Крым являлся очагом сопротивления этой политике. Официальные власти нас не поддерживали, даже создавали препятствия для тех, кто хотел приехать к нам на фестиваль из других регионов. Но все эти трудности делали нас только сильнее", - сказал глава республики.
© РИА Новости КрымФестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
1 из 8
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Глава Крыма Сергей Аксенов на открытии фестиваля "Великое русское слово"

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
2 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов на открытии фестиваля "Великое русское слово"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Председатель Госсовета Крыма возложил цветы к памятнику Пушкину в Симферополе

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
3 из 8

Председатель Госсовета Крыма возложил цветы к памятнику Пушкину в Симферополе

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
4 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
5 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
6 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
7 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

Фестиваль Великое русское слово открылся в Крыму
8 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
© РИА Новости Крым
2 из 8

Глава Крыма Сергей Аксенов на открытии фестиваля "Великое русское слово"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8

Председатель Госсовета Крыма возложил цветы к памятнику Пушкину в Симферополе

© РИА Новости Крым
4 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8

Праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, говоря о роли и значении фестиваля, отметил, что Крым находился и продолжает находиться на передовой защиты Русского мира, подвергающегося постоянным атакам со стороны врагов России.
"Борьба шла не за русский язык, а за русский мир на самом деле. Потому что если бы националисты завоевали одну позицию - язык, они бы сразу перешли к разрушению следующей. Их целью было разрушить весь Русский мир и русскую цивилизацию, начиная с языка и истории", - подчеркнул глава крымского парламента.
Константинов добавил, что русский язык и русскую цивилизацию продолжают атаковать наши противники, поэтому актуальность фестиваля сохраняется.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в Херсонесе
Севастополь стал примером сохранения исторической памяти России
Какая идеология нужна России – мнение
Региональный совет на западе Украины принял предложение о запрете всех русскоязычных книг, фильмов и песен в регионе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
4 июня 2024, 13:23Радио "Спутник в Крыму"
Как русский язык вернул Крым и другие регионы из Украины в Россию
 
Международный фестиваль "Великое русское слово"СимферопольКрымНовости КрымаСергей АксеновВладимир КонстантиновРусский язык
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45ВСУ теряют тысячи солдат и танки – новости спецоперации за сутки
14:33Севастопольская полиция накрыла нарколабораторию в Ставрополье
14:22Россия начнет передачу Киеву тел военных ВСУ в ближайшее время
14:04В Крыму пассажир ударил таксиста камнем по голове
13:40Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму
13:23Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
13:05Взрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль
12:59Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона отказались признать вину
12:53В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТП
12:42Сбой в работе мобильных операторов на юге России – что известно
12:31Сломал череп битой – житель крымского села пойдет в колонию
12:25Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
11:54В Крыму задержали украинских шпионок
11:21Мигрантов-нелегалов обнаружили на стройке в Крыму
11:03Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
10:47Новая магнитная буря обрушится на Землю - когда ждать удара
10:24Путин назвал творчество композитора Евгения Доги яркой страницей истории
10:11В центре Симферополя пожар на стройплощадке
10:06ВСУ снова повредили энергосеть в Запорожской области
09:46Юный севастополец получил срок за убийство матери в Новогоднюю ночь
Лента новостейМолния