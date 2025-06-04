Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Продолжил мероприятие праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, фестиваль "Великое русское слово" сыграл огромную роль в сохранении русской культуры, языка и традиций в Крыму в годы, когда полуостров находился в составе Украины. Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, говоря о роли и значении фестиваля, отметил, что Крым находился и продолжает находиться на передовой защиты Русского мира, подвергающегося постоянным атакам со стороны врагов России. "Борьба шла не за русский язык, а за русский мир на самом деле. Потому что если бы националисты завоевали одну позицию - язык, они бы сразу перешли к разрушению следующей. Их целью было разрушить весь Русский мир и русскую цивилизацию, начиная с языка и истории", - подчеркнул глава крымского парламента. Константинов добавил, что русский язык и русскую цивилизацию продолжают атаковать наши противники, поэтому актуальность фестиваля сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в ХерсонесеСевастополь стал примером сохранения исторической памяти РоссииКакая идеология нужна России – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Продолжил мероприятие праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, фестиваль "Великое русское слово" сыграл огромную роль в сохранении русской культуры, языка и традиций в Крыму в годы, когда полуостров находился в составе Украины.
"Русских, русскоязычных людей всегда считали на Украине людьми второго сорта. Крым являлся очагом сопротивления этой политике. Официальные власти нас не поддерживали, даже создавали препятствия для тех, кто хотел приехать к нам на фестиваль из других регионов. Но все эти трудности делали нас только сильнее", - сказал глава республики.
Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, говоря о роли и значении фестиваля, отметил, что Крым находился и продолжает находиться на передовой защиты Русского мира, подвергающегося постоянным атакам со стороны врагов России.
"Борьба шла не за русский язык, а за русский мир на самом деле. Потому что если бы националисты завоевали одну позицию - язык, они бы сразу перешли к разрушению следующей. Их целью было разрушить весь Русский мир и русскую цивилизацию, начиная с языка и истории", - подчеркнул глава крымского парламента.
Константинов добавил, что русский язык и русскую цивилизацию продолжают атаковать наши противники, поэтому актуальность фестиваля сохраняется.
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