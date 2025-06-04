https://crimea.ria.ru/20250604/festival-velikoe-russkoe-slovo-otkrylsya-v-krymu-1146930743.html

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Фестиваль "Великое русское слово" открылся в Крыму

В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T13:40

2025-06-04T13:40

2025-06-04T13:40

международный фестиваль "великое русское слово"

симферополь

крым

новости крыма

сергей аксенов

владимир константинов

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму открылся XVIII Международный фестиваль "Великое русское слово". Мероприятие по традиции началось с торжественного возложения цветов к памятнику Александру Пушкину в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Продолжил мероприятие праздничный концерт в Государственном академическом музыкальном театре. Как отметил глава республики Сергей Аксенов, фестиваль "Великое русское слово" сыграл огромную роль в сохранении русской культуры, языка и традиций в Крыму в годы, когда полуостров находился в составе Украины. Председатель Государственного совета РК Владимир Константинов, говоря о роли и значении фестиваля, отметил, что Крым находился и продолжает находиться на передовой защиты Русского мира, подвергающегося постоянным атакам со стороны врагов России. "Борьба шла не за русский язык, а за русский мир на самом деле. Потому что если бы националисты завоевали одну позицию - язык, они бы сразу перешли к разрушению следующей. Их целью было разрушить весь Русский мир и русскую цивилизацию, начиная с языка и истории", - подчеркнул глава крымского парламента. Константинов добавил, что русский язык и русскую цивилизацию продолжают атаковать наши противники, поэтому актуальность фестиваля сохраняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый праздник в честь крещения князя Владимира основали в ХерсонесеСевастополь стал примером сохранения исторической памяти РоссииКакая идеология нужна России – мнение

https://crimea.ria.ru/20240604/kak-russkiy-yazyk-vernul-krym-i-drugie-regiony-iz-ukrainy-v-rossiyu-1137824184.html

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крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный фестиваль "великое русское слово", симферополь, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, русский язык