https://crimea.ria.ru/20250604/evakuatsiya-i-zakrytye-dorogi--vlasti-alushty-prosyat-ne-panikovat-1146936860.html

Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать

Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать

Плановые антитеррористические учения с эвакуацией населения и ограничением движения по ряду улиц пройдут в Нижней Кутузовке под Алуштой в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T18:17

2025-06-04T18:17

2025-06-04T18:04

учения

алушта

галина огнева

безопасность республики крым и севастополя

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения с эвакуацией населения и ограничением движения по ряду улиц пройдут в Нижней Кутузовке под Алуштой в четверг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Галина Огнева.В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение автотранспорта по улицам Центральная, Совхозная, Аэродромная, Зеленая и Виноградная, на Алуштинском шоссе и в переулке Дружбы. Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения."Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены", - предупредила мэр и попросила местных жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасыДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, алушта, галина огнева, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, антитеррор