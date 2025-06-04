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Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
Плановые антитеррористические учения с эвакуацией населения и ограничением движения по ряду улиц пройдут в Нижней Кутузовке под Алуштой в четверг. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T18:17
2025-06-04T18:17
2025-06-04T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения с эвакуацией населения и ограничением движения по ряду улиц пройдут в Нижней Кутузовке под Алуштой в четверг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Галина Огнева.В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение автотранспорта по улицам Центральная, Совхозная, Аэродромная, Зеленая и Виноградная, на Алуштинском шоссе и в переулке Дружбы. Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения."Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены", - предупредила мэр и попросила местных жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченском полуострове громко – саперы уничтожают боеприпасыДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперацииНа севере Крыма перекроют дорогу и будут стрелять
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учения, алушта, галина огнева, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, антитеррор
Эвакуация и закрытые дороги – власти Алушты просят не паниковать
В селе под Алуштой перекроют дороги и эвакуируют население в рамках учений
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Плановые антитеррористические учения с эвакуацией населения и ограничением движения по ряду улиц пройдут в Нижней Кутузовке под Алуштой в четверг. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Галина Огнева.
"5 июня на территории населенного пункта Нижняя Кутузовка пройдут плановые антитеррористические мероприятия. Будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации", - проинформировала Огнева.
В этой связи сотрудники дорожно-патрульной службы временно ограничат движение автотранспорта по улицам Центральная, Совхозная, Аэродромная, Зеленая и Виноградная, на Алуштинском шоссе и в переулке Дружбы. Также будет проводиться оповещение и учебная эвакуация населения.
"Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий категорически запрещены", - предупредила мэр и попросила местных жителей соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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