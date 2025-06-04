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Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T16:08
2025-06-04T16:08
украина
германия
дальнобойное оружие
борис писториус
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает РИА Новости. По его словам, значительное количество дальнобойного вооружения может быть "произведено на Украине" уже в этом году. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по противовоздушным системам и сподвигнуть чиновников НАТО к дальнейшим поставкам киевскому режиму систем Patriot.28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронамиКосачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииМерц провоцирует продолжение войны – Кремль
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РИА Новости Крым
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украина, германия, дальнобойное оружие, борис писториус, новости сво, нато
Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ

Первое дальнобойное оружие поступит на вооружение ВСУ через пару недель - Писториус

16:08 04.06.2025
 
© AP Photo Matt RourkeГаубичные снаряды
Гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP Photo Matt Rourke
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает РИА Новости.
"Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил Писториус в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.
По его словам, значительное количество дальнобойного вооружения может быть "произведено на Украине" уже в этом году. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по противовоздушным системам и сподвигнуть чиновников НАТО к дальнейшим поставкам киевскому режиму систем Patriot.
28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.
Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
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УкраинаГерманияДальнобойное оружиеБорис ПисториусНовости СВОНАТО
 
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