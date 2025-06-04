https://crimea.ria.ru/20250604/dalnoboynoe-oruzhie-proizvodstva-ukrainy-skoro-postupit-na-vooruzhenie-vsu-1146943409.html

Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ

Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ

Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T16:08

2025-06-04T16:08

2025-06-04T16:08

украина

германия

дальнобойное оружие

борис писториус

новости сво

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает РИА Новости. По его словам, значительное количество дальнобойного вооружения может быть "произведено на Украине" уже в этом году. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по противовоздушным системам и сподвигнуть чиновников НАТО к дальнейшим поставкам киевскому режиму систем Patriot.28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пообещал бить вглубь России баллистикой и дронамиКосачев назвал поставки TAURUS Украине угрозой для всей ГерманииМерц провоцирует продолжение войны – Кремль

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, германия, дальнобойное оружие, борис писториус, новости сво, нато