Дальнобойное оружие производства Украины скоро поступит на вооружение ВСУ
Первое дальнобойное оружие поступит на вооружение ВСУ через пару недель - Писториус
© AP Photo Matt RourkeГаубичные снаряды
© AP Photo Matt Rourke
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Первое дальнобойное оружие, произведенное на Украине при финансовой поддержке Германии, может поступить на вооружение ВСУ в ближайшие несколько недель. Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает РИА Новости.
"Первые системы могут быть задействованы в вооруженных силах Украины уже через несколько недель", - заявил Писториус в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.
По его словам, значительное количество дальнобойного вооружения может быть "произведено на Украине" уже в этом году. Он также подчеркнул, что намерен продвинуть инициативу по противовоздушным системам и сподвигнуть чиновников НАТО к дальнейшим поставкам киевскому режиму систем Patriot.
28 мая министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров подписали соглашение, по которому Берлин профинансирует "производство дальнобойного оружия на территории Украины". Берлин также оплатит спутниковую связь для Украины и окажет поддержку в медицинской сфере. Общая сумма военных поставок Киеву со стороны ФРГ составляет 5 миллиардов евро, добавили в минобороны Германии. Средства поступают из бюджета, уже одобренного Бундестагом.
Дальнобойные ракетные системы, которые якобы будут производиться на Украине за деньги ФРГ, на самом деле будут представлять собой почти готовые к использованию западные комплексы. На украинской территории эти системы будут подвергаться лишь незначительной заключительной доработке, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
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