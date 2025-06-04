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Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников

Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников

Лондон передаст Киеву 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T08:32

2025-06-04T08:32

2025-06-04T08:13

великобритания

украина

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Лондон передаст Киеву 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что поставка такого количества беспилотников обойдется в 350 миллионов фунтов (473 миллиона долларов).В дополнение к поставкам беспилотников власти Британии заявили о завершении поставок Киеву 140 тысяч артиллерийских снарядов и в этом году потратят еще 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих.2 июня правительство Британии представило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Россия в данном документе обозначена в качестве "прямой и насущной угрозы" национальной безопасности Соединенного Королевства.Премьер-министр Кир Стармер, представляя обзор, заявил, что Великобритания "переходит в режим готовности к войне" Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад СтармераЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор

великобритания

украина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), новости