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Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
Лондон передаст Киеву 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T08:32
2025-06-04T08:32
2025-06-04T08:13
великобритания
украина
поставки западного оружия украине
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Лондон передаст Киеву 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters.Отмечается, что поставка такого количества беспилотников обойдется в 350 миллионов фунтов (473 миллиона долларов).В дополнение к поставкам беспилотников власти Британии заявили о завершении поставок Киеву 140 тысяч артиллерийских снарядов и в этом году потратят еще 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих.2 июня правительство Британии представило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Россия в данном документе обозначена в качестве "прямой и насущной угрозы" национальной безопасности Соединенного Королевства.Премьер-министр Кир Стармер, представляя обзор, заявил, что Великобритания "переходит в режим готовности к войне" Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт"Мы не с Лондоном ведем переговоры": в РФ ответили на выпад СтармераЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенатор
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великобритания, украина, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), новости
Британия передаст Украине 100 тысяч беспилотников
Великобритания нарастит поставки беспилотников Украине в 10 раз – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Лондон передаст Киеву 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Великобритания обязалась поставить Украине 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов в текущем финансовом году, который заканчивается в апреле 2026 года. Это означает десятикратное увеличение (поставок БПЛА Украине – ред.)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставка такого количества беспилотников обойдется в 350 миллионов фунтов (473 миллиона долларов).
В дополнение к поставкам беспилотников власти Британии заявили о завершении поставок Киеву 140 тысяч артиллерийских снарядов и в этом году потратят еще 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих.
2 июня правительство Британии представило стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Россия в данном документе обозначена в качестве "прямой и насущной угрозы" национальной безопасности Соединенного Королевства.
Премьер-министр Кир Стармер, представляя обзор, заявил, что Великобритания "переходит в режим готовности к войне"
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