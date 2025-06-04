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Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
Крупный пожар произошел в среду в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, огонь... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:25
2025-06-04T12:25
2025-06-04T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в среду в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров."В поселке Гвардейское сотрудники МЧС России тушат ангар с сеном на открытой территории", - сказано в сообщении.Уточняется, что к этому времени возгорание локализовали на площади в 500 квадратных метров. Участие в тушении принимают 12 специалистов личного состава и три единицы техники. О причинах возгорания пока не сообщается.4 июня в центре Симферополя, в районе Куйбышевского рынка, также произошел пожар. Возгорание на стройплощадке тушили два отделения пожарно-спасательной части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горел гаражно-строительный кооперативВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала годаВ Подмосковье горит строительный рынок на 2 тысячах "квадратов" – МЧС
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РИА Новости Крым
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Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
В Гвардейском под Симферополем горит ангар на площади 500 квадратных метров