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Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар
Крупный пожар произошел в среду в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, огонь... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T12:25
2025-06-04T12:25
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в среду в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров."В поселке Гвардейское сотрудники МЧС России тушат ангар с сеном на открытой территории", - сказано в сообщении.Уточняется, что к этому времени возгорание локализовали на площади в 500 квадратных метров. Участие в тушении принимают 12 специалистов личного состава и три единицы техники. О причинах возгорания пока не сообщается.4 июня в центре Симферополя, в районе Куйбышевского рынка, также произошел пожар. Возгорание на стройплощадке тушили два отделения пожарно-спасательной части.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горел гаражно-строительный кооперативВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала годаВ Подмосковье горит строительный рынок на 2 тысячах "квадратов" – МЧС
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, симферополь, симферопольский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Большой пожар под Симферополем – в Гвардейском горит ангар

В Гвардейском под Симферополем горит ангар на площади 500 квадратных метров

12:25 04.06.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Гвардейском под Симферополем горит ангар на площади 500 квадратных метров
В Гвардейском под Симферополем горит ангар на площади 500 квадратных метров
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел в среду в поселке городского типа Гвардейское под Симферополем. Как сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России, огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.
"В поселке Гвардейское сотрудники МЧС России тушат ангар с сеном на открытой территории", - сказано в сообщении.
Уточняется, что к этому времени возгорание локализовали на площади в 500 квадратных метров.
Участие в тушении принимают 12 специалистов личного состава и три единицы техники. О причинах возгорания пока не сообщается.
4 июня в центре Симферополя, в районе Куйбышевского рынка, также произошел пожар. Возгорание на стройплощадке тушили два отделения пожарно-спасательной части.
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КрымСимферопольСимферопольский районПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
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