https://crimea.ria.ru/20250604/bolshe-sta-tonn-opasnoy-ryby-izyali-na-kubani-1146930643.html

Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани

Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани

Больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T20:34

2025-06-04T20:34

2025-06-04T20:34

рыба

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

кубань

происшествия

торговля

браконьерство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.Как сообщили в ведомстве, рейды в ключевых рыбопромысловых районах, включая лиманы, где браконьеры часто используют незаконные методы лова, проходили в течение 20 дней. Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.Также за время рейдов выявлено свыше 300 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Возбуждено 300 уголовных и 270 административных дел. У браконьеров изъято более 50 запрещенных орудий лова и свыше 11 км незаконных рыбацких сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейКрымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваУщерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу

краснодарский край

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыба, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань, происшествия, торговля, браконьерство, новости