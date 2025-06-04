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Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани
Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани
Больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T20:34
2025-06-04T20:34
рыба
умвд россии по краснодарскому краю
краснодарский край
кубань
происшествия
торговля
браконьерство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.Как сообщили в ведомстве, рейды в ключевых рыбопромысловых районах, включая лиманы, где браконьеры часто используют незаконные методы лова, проходили в течение 20 дней. Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.Также за время рейдов выявлено свыше 300 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Возбуждено 300 уголовных и 270 административных дел. У браконьеров изъято более 50 запрещенных орудий лова и свыше 11 км незаконных рыбацких сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублейКрымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваУщерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалу
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рыба, умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, кубань, происшествия, торговля, браконьерство, новости
Больше ста тонн опасной рыбы изъяли на Кубани

На Кубани в подпольных цехах изъяли больше ста тонн рыбы

20:34 04.06.2025
 
© РИА Новости КрымРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Больше ста тонн рыбы изъяты в подпольных цехах в ходе оперативного мероприятия "Путина-2025" в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Как сообщили в ведомстве, рейды в ключевых рыбопромысловых районах, включая лиманы, где браконьеры часто используют незаконные методы лова, проходили в течение 20 дней.
Правоохранители обнаружили места сбыта и незаконного производства нелегальной рыбной продукции, выявляли не только факты браконьерства, но и другие нарушения, связанные с оборотом водных биоресурсов.

"Выявлены десять цехов по незаконному производству и реализации рыбной продукции, где изъяты более 100 тонн нелегального товара", - сообщил замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД Георгий Транквилицкий на видео, которое опубликовано пресс-службой.

Также за время рейдов выявлено свыше 300 нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Возбуждено 300 уголовных и 270 административных дел. У браконьеров изъято более 50 запрещенных орудий лова и свыше 11 км незаконных рыбацких сетей.
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РыбаУМВД России по Краснодарскому краюКраснодарский крайКубаньПроисшествияТорговляБраконьерствоНовости
 
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