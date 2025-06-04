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Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР
Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T13:23
2025-06-04T13:30
сумская область
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР новый населенный пункт освободили бойцы группировки войск "Запад".Накануне бойцы "Севера" освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск Водолаги в Сумской области и Новополи в ДНР.За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сумская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, министерство обороны рф
Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в ДНР перешли под контроль России

13:23 04.06.2025 (обновлено: 13:30 04.06.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие штурмового подразделения Федосийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ)
Военнослужащие штурмового подразделения Федосийского полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных действий подразделения группировки войск "Север" завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области", - сказано в сообщении.
В ДНР новый населенный пункт освободили бойцы группировки войск "Запад".
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенный пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики", - отметили в военном ведомстве.
Накануне бойцы "Севера" освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.
В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск Водолаги в Сумской области и Новополи в ДНР.
За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.
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Сумская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
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