https://crimea.ria.ru/20250604/armiya-rossii-osvobodila-dva-naselennykh-punkta-v-sumskoy-oblasti-i-dnr-1146938144.html

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Армия России освободила два населенных пункта в Сумской области и ДНР

Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T13:23

2025-06-04T13:23

2025-06-04T13:30

сумская область

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Сумской области Украины и в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР новый населенный пункт освободили бойцы группировки войск "Запад".Накануне бойцы "Севера" освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. В воскресенье стало известно о взятии под контроль ВС РФ в Сумской области населенного пункта Алексеевка.В субботу в Минобороны РФ сообщили об освобождении подразделениями российских войск Водолаги в Сумской области и Новополи в ДНР.За прошедшую неделю Вооруженные силы России освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, министерство обороны рф