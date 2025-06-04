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68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область
68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 05.06.2025
68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область
Почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-04T23:58
2025-06-05T00:10
херсонская область
владимир сальдо
новые регионы россии
атаки всу
обстрелы всу
происшествия
новости
энергетика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются."В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Повреждение объекта — прямое последствие целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре", - написал он в Telegram.По данным губернатора, 29 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Подача электричества в дома будет восстановлена при первой возможности.Под массированным огнем противника находится и Запорожская область. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения остались жители Мелитополя, Приморска, Энергодара, Акимовки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, новые регионы россии, атаки всу, обстрелы всу, происшествия, новости, энергетика
68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область

На Херсонщине после атаки ВСУ на магистральную подстанцию без света 68 тысяч человек

23:58 04.06.2025 (обновлено: 00:10 05.06.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач
Высоковольтные линии электропередач - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются.
"В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Повреждение объекта — прямое последствие целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, 29 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Подача электричества в дома будет восстановлена при первой возможности.
"Энергетики приступили к восстановительным работам, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за постоянной угрозы атак БПЛА. Безопасность сотрудников остаётся приоритетом", - отметил Сальдо.
Под массированным огнем противника находится и Запорожская область. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения остались жители Мелитополя, Приморска, Энергодара, Акимовки.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовые регионы РоссииАтаки ВСУОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиЭнергетика
 
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