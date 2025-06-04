68 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область
На Херсонщине после атаки ВСУ на магистральную подстанцию без света 68 тысяч человек
23:58 04.06.2025 (обновлено: 00:10 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества из-за атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются.
"В результате удара по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа. Повреждение объекта — прямое последствие целенаправленных ударов по гражданской инфраструктуре", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, 29 социально значимых объектов подключены к резервным источникам питания. Подача электричества в дома будет восстановлена при первой возможности.
"Энергетики приступили к восстановительным работам, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за постоянной угрозы атак БПЛА. Безопасность сотрудников остаётся приоритетом", - отметил Сальдо.
Под массированным огнем противника находится и Запорожская область. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения остались жители Мелитополя, Приморска, Энергодара, Акимовки.
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