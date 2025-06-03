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Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T00:00
2025-06-03T00:00
2025-06-03T00:08
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
энергетика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор поручил министерству энергетики Запорожской области в кратчайшие сроки разработать резервные источники электроэнергии."Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний", - добавил Балицкий.8 апреля Минобороны России сообщало об ударах ВСУ по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области.6 марта регион населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии.27 ноября прошлого года в Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, энергетика, новости
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
Запорожская область обесточена после повреждения ВСУ высоковольтного оборудования - власти
00:00 03.06.2025 (обновлено: 00:08 03.06.2025)