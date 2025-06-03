https://crimea.ria.ru/20250603/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-vsu-1146898295.html

Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ

Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ

В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T00:00

2025-06-03T00:00

2025-06-03T00:08

запорожская область

происшествия

евгений балицкий

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

энергетика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор поручил министерству энергетики Запорожской области в кратчайшие сроки разработать резервные источники электроэнергии."Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний", - добавил Балицкий.8 апреля Минобороны России сообщало об ударах ВСУ по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области.6 марта регион населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии.27 ноября прошлого года в Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, энергетика, новости