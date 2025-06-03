Рейтинг@Mail.ru
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250603/zaporozhskaya-oblast-obestochena-iz-za-ataki-vsu-1146898295.html
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T00:00
2025-06-03T00:08
запорожская область
происшествия
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
энергетика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650877_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_9e8eb1c9745dbbb6dcc9c05cfa323099.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Губернатор поручил министерству энергетики Запорожской области в кратчайшие сроки разработать резервные источники электроэнергии."Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний", - добавил Балицкий.8 апреля Минобороны России сообщало об ударах ВСУ по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области.6 марта регион населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии.27 ноября прошлого года в Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650877_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_0ddaf4d0fb6917d7eeaadf1e8d54bdad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, энергетика, новости
Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ

Запорожская область обесточена после повреждения ВСУ высоковольтного оборудования - власти

00:00 03.06.2025 (обновлено: 00:08 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач
Высоковольтные линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских боевиков в Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование. Жители всей области остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона", - написал он в Telegram.
Губернатор поручил министерству энергетики Запорожской области в кратчайшие сроки разработать резервные источники электроэнергии.
"Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Нахожусь на месте, проводится ряд оперативных совещаний", - добавил Балицкий.
8 апреля Минобороны России сообщало об ударах ВСУ по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области.
6 марта регион населенные пункты на севере Запорожской области и город Энергодар остались без электричества из-за аварии на высоковольтной линии.
27 ноября прошлого года в Запорожской области из-за повреждения линии электропередачи произошли отключения света по всему региону.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьПроисшествияЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииЭнергетикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается летний зной
00:00Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
23:17В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба
22:51Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день
22:24Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
22:13Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
21:57Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
21:39Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
21:21Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа
21:09Армрестлер из Крыма завоевал две золотые медали на Кубке Черного моря
20:50Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
20:37"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
20:21Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
19:44Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
19:22В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
19:06Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026
18:52Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
18:43Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
18:35Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
Лента новостейМолния