https://crimea.ria.ru/20250603/v-zaporozhskoy-oblasti-nachalos-podklyuchenie-potrebiteley-k-elektroseti-1146912122.html
В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети
В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети
В Запорожской области начато поэтапное подключение абонентов к электросети, на данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей. Восстановлено... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T15:10
2025-06-03T15:10
2025-06-03T16:25
запорожская область
евгений балицкий
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электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области начато поэтапное подключение абонентов к электросети, на данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей. Восстановлено электроснабжение в Бердянске и Мелитополе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В ночь на вторник в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Он отметил, что специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистемы, подключение новых абонентов ведется в непрерывном режиме.Восстановлено электроснабжение Бердянска, Мелитополя, Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов.Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область, евгений балицкий, новости, электричество, электроэнергия, лэп, электросети
В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети
В Запорожской области уже запитана пятая часть всех потребителей региона – власти
15:10 03.06.2025 (обновлено: 16:25 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области начато поэтапное подключение абонентов к электросети, на данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей. Восстановлено электроснабжение в Бердянске и Мелитополе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В ночь на вторник в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
"В Запорожской области начато поэтапное подключение потребителей к электросети. Часть потребителей, проживающих в южной части Запорожской области, уже подключена к электроснабжению. На данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей", – сообщил губернатор.
Он отметил, что специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистемы, подключение новых абонентов ведется в непрерывном режиме.
Восстановлено электроснабжение Бердянска, Мелитополя, Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов.
Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.
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