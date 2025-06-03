https://crimea.ria.ru/20250603/v-zaporozhskoy-oblasti-nachalos-podklyuchenie-potrebiteley-k-elektroseti-1146912122.html

В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети

В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Запорожской области началось подключение потребителей к электросети

В Запорожской области начато поэтапное подключение абонентов к электросети, на данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей. Восстановлено... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T15:10

2025-06-03T15:10

2025-06-03T16:25

запорожская область

евгений балицкий

новости

электричество

электроэнергия

лэп

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Запорожской области начато поэтапное подключение абонентов к электросети, на данный момент запитано порядка 20% от общего числа потребителей. Восстановлено электроснабжение в Бердянске и Мелитополе. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В ночь на вторник в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что без электричества остаются более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Он отметил, что специалисты продолжают работать над восстановлением энергосистемы, подключение новых абонентов ведется в непрерывном режиме.Восстановлено электроснабжение Бердянска, Мелитополя, Каменско-Днепровского, Куйбышевского, Михайловского муниципальных округов.Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Генераторы обеспечивают водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250603/posle-raketnogo-udara-vsu-polnostyu-razrushena-lep-na-energodar--1146908930.html

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, электричество, электроэнергия, лэп, электросети