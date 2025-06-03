https://crimea.ria.ru/20250603/v-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastyakh-organizovali-punkty-vydachi-vody-i-edy-1146916025.html

В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды

В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды

В Запорожской и Херсонской областях развернули пункты первоочередного обеспечения людей. Об этом сообщил начальник главка МЧС России по Запорожской области... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T16:52

2025-06-03T16:52

2025-06-03T16:52

запорожская область

херсонская область

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В Запорожской и Херсонской областях развернули пункты первоочередного обеспечения людей. Об этом сообщил начальник главка МЧС России по Запорожской области Дмитрий Кучерков.По его словам, людям предоставляют питьевую воду, продукты питания и средства личной гигиены, оказывают информационную поддержку. Помогают жителям волонтеры национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.Он добавил, что все социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Кроме того, в пострадавшие регионы передали дополнительные генераторы.В ночь на вторник в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области начали подключать потребителей к электросетиБлэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗСВ Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы

запорожская область

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, херсонская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)