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В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
В Запорожской и Херсонской областях развернули пункты первоочередного обеспечения людей. Об этом сообщил начальник главка МЧС России по Запорожской области... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T16:52
2025-06-03T16:52
2025-06-03T16:52
запорожская область
херсонская область
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В Запорожской и Херсонской областях развернули пункты первоочередного обеспечения людей. Об этом сообщил начальник главка МЧС России по Запорожской области Дмитрий Кучерков.По его словам, людям предоставляют питьевую воду, продукты питания и средства личной гигиены, оказывают информационную поддержку. Помогают жителям волонтеры национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.Он добавил, что все социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Кроме того, в пострадавшие регионы передали дополнительные генераторы.В ночь на вторник в результате массированной атаки ударных БПЛА противника по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области начали подключать потребителей к электросетиБлэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗСВ Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
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запорожская область, херсонская область, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
В обесточенных Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды