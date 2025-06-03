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В Симферополе горел гаражно-строительный кооператив

В Симферополе горел гаражно-строительный кооператив - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Симферополе горел гаражно-строительный кооператив

В Симферополе огнеборцы пожарные возгорание в гаражно-строительном кооперативе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T19:06

2025-06-03T19:06

2025-06-03T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе огнеборцы пожарные возгорание в гаражно-строительном кооперативе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.На место от МЧС России прибыли 25 человек, привлекалось девять единиц техники. Оперативные и слаженные действия пожарных остановили распространение огня, отметили в пресс-службе.Ранее замруководителя главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул сообщал, что в Крыму с начала текущего года произошло свыше тысячи пожаров, на которых погибли более 30 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыВ Крыму установят еще 30 камер для отслеживания лесных пожаровНа пожаре в жилом доме на Кубани пострадали квартиры на четырех этажах

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2025

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