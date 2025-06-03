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В Севастополе возобновил работу морской транспорт
В Севастополе возобновил работу морской транспорт - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Севастополе возобновил работу морской транспорт
Морской транспорт в Севастополе возобновил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T18:40
2025-06-03T18:40
2025-06-03T18:40
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе возобновил движение. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности во время действия сигнала воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе возобновил работу морской транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт