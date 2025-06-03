https://crimea.ria.ru/20250603/v-luganske-vsu-udarili-po-lyudyam-vozle-magazina-i-administratsii-1146915592.html

В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации

В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации

Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T17:16

2025-06-03T17:16

2025-06-03T17:16

луганск

леонид пасечник

новости

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, на автодороге Старобельск – Сватово вражеский дрон догнал гражданский легковой автомобиль и сбросил боеприпас, ранения получил водитель.По информации Пасечника, несколько ударов ВСУ нанесли по зданию администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, частично разрушена кровля, выбиты стекла. В Кременной также произошло несколько сбросов с вражеских беспилотников возле администрации. Никто из гражданских не пострадал.Накануне три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеПосле ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, леонид пасечник, новости, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)