В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
Киевские боевики ударили по людям возле магазина в Луганске и администрации
© РИА Новости КрымСигнальная лента
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Сегодня республика с самого утра под огнем вражеских БПЛА. Удару подверглись Сватовский и Кременской муниципальные округа. ВСУ бьют по социальным объектам и мирным жителям. В Сватово нацисты сбросили боеприпас с беспилотника прямо на людей, которые стояли около магазина. Двое мирных граждан ранены, им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Кроме того, на автодороге Старобельск – Сватово вражеский дрон догнал гражданский легковой автомобиль и сбросил боеприпас, ранения получил водитель.
По информации Пасечника, несколько ударов ВСУ нанесли по зданию администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, частично разрушена кровля, выбиты стекла. В Кременной также произошло несколько сбросов с вражеских беспилотников возле администрации. Никто из гражданских не пострадал.
"Украина в очередной раз показала, что воюет с мирным населением. Возможно, Киев считает, что такими провокациями сможет усилить свои позиции на переговорах, но Москва сохраняет свои требования", – подытожил глава региона.
Накануне три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.
1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.
Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: