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В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T17:16
2025-06-03T17:16
луганск
леонид пасечник
новости
луганская народная республика (лнр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.Кроме того, на автодороге Старобельск – Сватово вражеский дрон догнал гражданский легковой автомобиль и сбросил боеприпас, ранения получил водитель.По информации Пасечника, несколько ударов ВСУ нанесли по зданию администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, частично разрушена кровля, выбиты стекла. В Кременной также произошло несколько сбросов с вражеских беспилотников возле администрации. Никто из гражданских не пострадал.Накануне три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКЗачем Запад снял ограничения на удары вглубь России – мнениеПосле ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар
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Новости
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РИА Новости Крым
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луганск, леонид пасечник, новости, луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации

Киевские боевики ударили по людям возле магазина в Луганске и администрации

17:16 03.06.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Трое мирных жителей Луганской Народной Республики получили различные ранения в результате ударов украинских боевиков по социальным объектам и гражданским автомобилям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"Сегодня республика с самого утра под огнем вражеских БПЛА. Удару подверглись Сватовский и Кременской муниципальные округа. ВСУ бьют по социальным объектам и мирным жителям. В Сватово нацисты сбросили боеприпас с беспилотника прямо на людей, которые стояли около магазина. Двое мирных граждан ранены, им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Кроме того, на автодороге Старобельск – Сватово вражеский дрон догнал гражданский легковой автомобиль и сбросил боеприпас, ранения получил водитель.
По информации Пасечника, несколько ударов ВСУ нанесли по зданию администрации Сватовского муниципального округа и МФЦ, частично разрушена кровля, выбиты стекла. В Кременной также произошло несколько сбросов с вражеских беспилотников возле администрации. Никто из гражданских не пострадал.

"Украина в очередной раз показала, что воюет с мирным населением. Возможно, Киев считает, что такими провокациями сможет усилить свои позиции на переговорах, но Москва сохраняет свои требования", – подытожил глава региона.

Накануне три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.
1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.
Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
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ЛуганскЛеонид ПасечникНовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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