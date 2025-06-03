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В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке
В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке
В Красноперекопском районе Крыма работник сорвался со второго этажа строящегося здания. Перед судом предстанет сотрудник, ответственный за охрану труда,... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T10:50
2025-06-03T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма работник сорвался со второго этажа строящегося здания. Перед судом предстанет сотрудник, ответственный за охрану труда, сообщили в республиканском главке СК России.По данным следствия, в декабре 2024 года специалист по охране труда допустил к работе на строительном объекте мужчину без проверки знаний техники безопасности. Кроме того, у рабочего не было индивидуальных средств защиты.Как уточнили в прокуратуре Крыма, рабочий получил переломы ног. Начальнику участка предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем тяжкий вред здоровью.Теперь судьбу обвиняемого решит суд. Материалы уголовного дела уже направлены на рассмотрение прокуратурой.Ранее под суд отправили инженера "Крымэнерго". Его обвинили в гибели рабочего от удара током. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоБастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в КрымуПострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, безопасность, закон и право, происшествия
В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке

В Крыму рабочий сорвался со второго этажа строящегося здания – возбуждено уголовное дело

10:50 03.06.2025
 
© Прокуратура КрымаВ Крыму рабочий сорвался со второго этажа строящегося здания
В Крыму рабочий сорвался со второго этажа строящегося здания
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма работник сорвался со второго этажа строящегося здания. Перед судом предстанет сотрудник, ответственный за охрану труда, сообщили в республиканском главке СК России.
По данным следствия, в декабре 2024 года специалист по охране труда допустил к работе на строительном объекте мужчину без проверки знаний техники безопасности. Кроме того, у рабочего не было индивидуальных средств защиты.
"В результате неосторожных действий работник сорвался с высоты второго этажа строящегося объекта. С полученными повреждениями пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре Крыма, рабочий получил переломы ног.
Начальнику участка предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем тяжкий вред здоровью.
Теперь судьбу обвиняемого решит суд. Материалы уголовного дела уже направлены на рассмотрение прокуратурой.
Ранее под суд отправили инженера "Крымэнерго". Его обвинили в гибели рабочего от удара током.
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