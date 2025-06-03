https://crimea.ria.ru/20250603/v-krymu-rabochiy-sorvalsya-so-vtorogo-etazha-na-stroyke-1146904038.html

В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке

В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Крыму рабочий сорвался со второго этажа на стройке

В Красноперекопском районе Крыма работник сорвался со второго этажа строящегося здания. Перед судом предстанет сотрудник, ответственный за охрану труда,... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T10:50

2025-06-03T10:50

2025-06-03T10:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма работник сорвался со второго этажа строящегося здания. Перед судом предстанет сотрудник, ответственный за охрану труда, сообщили в республиканском главке СК России.По данным следствия, в декабре 2024 года специалист по охране труда допустил к работе на строительном объекте мужчину без проверки знаний техники безопасности. Кроме того, у рабочего не было индивидуальных средств защиты.Как уточнили в прокуратуре Крыма, рабочий получил переломы ног. Начальнику участка предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем тяжкий вред здоровью.Теперь судьбу обвиняемого решит суд. Материалы уголовного дела уже направлены на рассмотрение прокуратурой.Ранее под суд отправили инженера "Крымэнерго". Его обвинили в гибели рабочего от удара током. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму инженер "Крымэнерго" пойдет под суд за смерть рабочегоБастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в КрымуПострадавшие при возгорании газовоза в Крыму в тяжелом состоянии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, крым, безопасность, закон и право, происшествия