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В Крым возвращается летний зной
В Крым возвращается летний зной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Крым возвращается летний зной
В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-03T00:01
2025-06-03T00:01
2025-06-02T23:06
крым
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +15...17, днем +25...27. В Судаке ночью +17...19, днем потеплеет до +28. В Феодосии ночью столбики термометров покажут до +18, днем до +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крым возвращается летний зной
В Крыму во вторник ожидается до 30 градусов жары
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове установится летняя погода благодаря области повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, днем воздух прогреется до +25…30, в горах до +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +15...17, днем +25...27. В Судаке ночью +17...19, днем потеплеет до +28. В Феодосии ночью столбики термометров покажут до +18, днем до +26 градусов.
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