https://crimea.ria.ru/20250603/v-krym-vozvraschaetsya-letniy-znoy-1146888795.html

В Крым возвращается летний зной

В Крым возвращается летний зной - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Крым возвращается летний зной

В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-03T00:01

2025-06-03T00:01

2025-06-02T23:06

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +15...17, днем +25...27. В Судаке ночью +17...19, днем потеплеет до +28. В Феодосии ночью столбики термометров покажут до +18, днем до +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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