Рейтинг@Mail.ru
В Крым возвращается летний зной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250603/v-krym-vozvraschaetsya-letniy-znoy-1146888795.html
В Крым возвращается летний зной
В Крым возвращается летний зной - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Крым возвращается летний зной
В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-03T00:01
2025-06-02T23:06
крым
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146834174_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_fc217dd0fbe6b26e34a99fc4aacc9802.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +15...17, днем +25...27. В Судаке ночью +17...19, днем потеплеет до +28. В Феодосии ночью столбики термометров покажут до +18, днем до +26 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146834174_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_a19e75a88091d9614286886ede719928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
В Крым возвращается летний зной

В Крыму во вторник ожидается до 30 градусов жары

00:01 03.06.2025
 
© РИА Новости КрымМаки в Крыму
Маки в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Крым возвращается сухая летняя погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"На полуострове установится летняя погода благодаря области повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…18, днем воздух прогреется до +25…30, в горах до +18…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +23...25.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште и Евпатории ночью температура воздуха составит +15...17, днем +25...27. В Судаке ночью +17...19, днем потеплеет до +28. В Феодосии ночью столбики термометров покажут до +18, днем до +26 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается летний зной
00:00Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ
00:00Какой сегодня праздник: 3 июня
23:17В Крыму туристку спасли с опасного склона горы Караул-Оба
22:51Переговоры в Стамбуле и арест экс-мэра в Крыму – главное за день
22:24Меморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
22:13Крымчан ждут длинные выходные – как отдыхаем в начале июня
21:57Обманул родню на миллион: житель Кубани инсценировал ограбление авто
21:39Яхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя России
21:21Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа
21:09Армрестлер из Крыма завоевал две золотые медали на Кубке Черного моря
20:50Агент СБУ получил пожизненный срок за теракты в Запорожской области
20:37"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение
20:21Меморандум об урегулировании на Украине – что предлагает Москва
19:44Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
19:22В РЖД рассказали о подвиге машиниста поезда при ЧП под Брянском
19:06Сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026
18:52Благотворительный забег Сбера в помощь детям прошел в Крыму
18:43Полное заявление Мединского после второго раунда переговоров с Украиной
18:35Устроено шоу: Мединский сделал заявление о возвращении украинских детей
Лента новостейМолния