https://crimea.ria.ru/20250603/v-khersonskoy-oblasti-i-energodare-vosstanovili-elektrosnabzhenie-1146920591.html

В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение

В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение

В Энергодаре, а также ряде муниципальных округов и городов Запорожской области восстановлено электроснабжение. Также запитаны все районы Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T19:10

2025-06-03T19:10

2025-06-03T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Энергодаре, а также ряде муниципальных округов и городов Запорожской области восстановлено электроснабжение. Также запитаны все районы Херсонской области. Об этом сообщают губернаторы регионов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо."Электроснабжение восстановлено в Черниговском, Приморском, Приазовском муниципальных округах, в городах Энергодар, Васильевка, Днепрорудное, Токмак, Пологи", – проинформировал Балицкий."Все районы Херсонской области запитаны. Электроснабжение восстановлено – все абоненты на линии, в том числе социально значимые объекты", – сообщил Сальдо.Минувшей ночью ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линия электропередачи, отвечающая за снабжение населенного пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииПодрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, запорожская область, евгений балицкий, владимир сальдо, электричество, электросети, электроэнергия