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В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии выбрали нового мэра - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Феодосии выбрали нового мэра
В Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, на которой выбрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T14:25
2025-06-03T14:25
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
феодосия
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, на которой выбрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации города Владимир Ким. Об этом РИА Новости Крым сообщили в городской администрации.Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов - Владимира Кима, а также замдиректора по молодежной политике и организации воспитательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Ольгу Гук.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, всего для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации поступили документы от пятерых кандидатов. Один из них позже снял свою кандидатуру.В рамках презентации своей программы развития Феодосийского округа Ким выделил главные направления, на которых планирует сосредоточиться в должности главы администрации. В частности, это повышение качества работы управляющих компаний и в целом сферы коммунального хозяйства, развитие туристического комплекса, создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доходной части бюджета муниципального образования.С июня 2021 по февраль 2025 года Ким занимал пост заместителя главы администрации Симферополя. С апреля 2025-го - должность первого заместителя главы администрации города Феодосии. До этого занимал различные муниципальные должности, а также возглавлял различные организации. Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, имеет благодарность руководителя Федерального агентства по делам национальностей России, медаль "За доблестный труд"Предыдущий мэр Феодосии Игорь Ткаченко занимал должность с декабря 2023 года и покинул свой пост по собственному желанию в апреле 2025 года после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Владимир Ким исполнял обязанности главы администрации города до момента прохождения конкурса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, феодосия, новости крыма, крым
В Феодосии выбрали нового мэра

Новым мэром Феодосии выбрали Владимира Кима

14:25 03.06.2025
 
© Правительство Республики КрымВладимир Ким избран на должность главы администрации Феодосии
Владимир Ким избран на должность главы администрации Феодосии
© Правительство Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, на которой выбрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации города Владимир Ким. Об этом РИА Новости Крым сообщили в городской администрации.
Конкурсная комиссия представила на выбор депутатов двух кандидатов - Владимира Кима, а также замдиректора по молодежной политике и организации воспитательной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Ольгу Гук.
По итогам пленарного заседания депутаты Феодосийского городского совета единогласно выбрали на должность мэра Владимира Кима.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, всего для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации поступили документы от пятерых кандидатов. Один из них позже снял свою кандидатуру.
В рамках презентации своей программы развития Феодосийского округа Ким выделил главные направления, на которых планирует сосредоточиться в должности главы администрации. В частности, это повышение качества работы управляющих компаний и в целом сферы коммунального хозяйства, развитие туристического комплекса, создание благоприятного инвестиционного климата, повышение доходной части бюджета муниципального образования.
С июня 2021 по февраль 2025 года Ким занимал пост заместителя главы администрации Симферополя. С апреля 2025-го - должность первого заместителя главы администрации города Феодосии. До этого занимал различные муниципальные должности, а также возглавлял различные организации. Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, имеет благодарность руководителя Федерального агентства по делам национальностей России, медаль "За доблестный труд"
Предыдущий мэр Феодосии Игорь Ткаченко занимал должность с декабря 2023 года и покинул свой пост по собственному желанию в апреле 2025 года после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Владимир Ким исполнял обязанности главы администрации города до момента прохождения конкурса.
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