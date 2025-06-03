В Феодосии выбирают нового главу администрации
В Феодосии проходит конкурс на замещение должности главы администрации
11:48 03.06.2025 (обновлено: 11:53 03.06.2025)
© РИА Новости КрымФеодосия
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. Работа конкурсной комиссии началась в 11 часов.
"Всего для участия в конкурсе поступили документы от пятерых кандидатов. Сегодня одним из кандидатов принято решение не принимать участие в конкурсе, по его личному заявлению документы возвращены. Таким образом принимать участие в конкурсе будут четыре кандидата", - сообщила в рамках начала процедуры представитель конкурсной комиссии.
В том числе в конкурсе участвуют первый заместитель главы администрации Феодосии Владимир Ким, заместитель директора по молодежной политике и организации воспитательной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Ольга Гук, директор одной из компаний Валерий Дуцелович и генеральный директор предприятия Борис Левченко.
Комиссию возглавляет заместитель председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьев.
Предыдущий мэр Феодосии Игорь Ткаченко покинул свой пост по собственному желанию в апреле, после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Обязанности главы администрации города до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города исполняет Владимир Ким.
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