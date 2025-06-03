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В Феодосии выбирают нового главу администрации

В Феодосии выбирают нового главу администрации - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Феодосии выбирают нового главу администрации

В Феодосии стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. Работа конкурсной комиссии началась в 11 часов. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T11:48

2025-06-03T11:48

2025-06-03T11:53

феодосия

выборы

крым

новости крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Феодосии стартовал конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города. Работа конкурсной комиссии началась в 11 часов.В том числе в конкурсе участвуют первый заместитель главы администрации Феодосии Владимир Ким, заместитель директора по молодежной политике и организации воспитательной деятельности Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Ольга Гук, директор одной из компаний Валерий Дуцелович и генеральный директор предприятия Борис Левченко.Комиссию возглавляет заместитель председателя Совета министров Республики Крым Николай Воробьев.Предыдущий мэр Феодосии Игорь Ткаченко покинул свой пост по собственному желанию в апреле, после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Обязанности главы администрации города до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города исполняет Владимир Ким.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, выборы, крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки