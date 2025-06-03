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В Анталье опечатали 174 небезопасных отеля

В Анталье опечатали 174 небезопасных отеля - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Анталье опечатали 174 небезопасных отеля

Власти района Муратпаша в турецкой Анталье опечатали 174 гостиницы, несоответствующие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T10:45

2025-06-03T10:45

2025-06-03T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. Власти района Муратпаша в турецкой Анталье опечатали 174 гостиницы, несоответствующие требованиям пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную префектуру. По данным властей, после пожара в гостинице на курорте Болу в январе 2025 года министерство культуры и туризма Турции провело масштабную проверку 294 гостиниц, имеющих сертификат туристического объекта. Владельцам отелей был установлен срок до 31 мая для устранения нарушений и получения заключения пожарной службы.Власти предупреждают, что в случае попыток продолжения деятельности без разрешения к владельцам отелей будут применены санкции.При этом координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар отметил, что опечатывание ряда объектов не привело к кризису в гостиничной отрасли Турции. Он призвал туристов перед поездкой уточнять работу гостиницы напрямую.По подсчетам РИА Новости, общее число гостиниц в Турции, деятельность которых была приостановлена в связи с нарушениями пожарной безопасности, приближается к 700.Как сообщалось, пожар на горнолыжном курорте в Турции в Болу произошел 21 января. В результате инцидента погибли 79 человек, больше 50 получили ранения. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв пожара в отеле на турецком горнолыжном курорте возросло до 79В Турции горит многоэтажный отельВ Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, туризм, новости, отдых, курортный сезон, общество