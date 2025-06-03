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Умер композитор Евгений Дога

Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Умер композитор Евгений Дога

На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T14:34

2025-06-03T14:34

2025-06-03T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович."Светлая память", – написала Давидович на своей странице в соцсетях.Композитор скончался на 89-ом году жизни. Эту информацию подтвердили молдавские телеканалы.Евгений Дога – советский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель. Лауреат Государственной премии СССР. Народный артист СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Автор многочисленных произведений, в том числе вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", который был признан ЮНЕСКО одним из главных музыкальных шедевров XX века. В общей сложности написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая такие известные ленты, как "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Валентин и Валентина". Также автор трех балетов, симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов, музыки для песен, вошедших в альбомы многих звезд отечественной эстрады.

молдавия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, музыка, молдавия, утраты