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Умер композитор Евгений Дога
Умер композитор Евгений Дога - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Умер композитор Евгений Дога
На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T14:34
2025-06-03T14:34
2025-06-03T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович."Светлая память", – написала Давидович на своей странице в соцсетях.Композитор скончался на 89-ом году жизни. Эту информацию подтвердили молдавские телеканалы.Евгений Дога – советский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель. Лауреат Государственной премии СССР. Народный артист СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Автор многочисленных произведений, в том числе вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", который был признан ЮНЕСКО одним из главных музыкальных шедевров XX века. В общей сложности написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая такие известные ленты, как "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Валентин и Валентина". Также автор трех балетов, симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов, музыки для песен, вошедших в альбомы многих звезд отечественной эстрады.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, музыка, молдавия, утраты
Умер композитор Евгений Дога
Умер композитор Евгений Дога
14:34 03.06.2025 (обновлено: 14:52 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович.
"Светлая память", – написала Давидович на своей странице в соцсетях.
Композитор скончался на 89-ом году жизни. Эту информацию подтвердили молдавские телеканалы.
Евгений Дога – советский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель. Лауреат Государственной премии СССР. Народный артист СССР. Кавалер молдавского ордена Республики. Автор многочисленных произведений, в том числе вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", который был признан ЮНЕСКО одним из главных музыкальных шедевров XX века. В общей сложности написал музыку более чем к двумстам фильмам, включая такие известные ленты, как "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Валентин и Валентина". Также автор трех балетов, симфонии, нескольких мюзиклов и квартетов, музыки для песен, вошедших в альбомы многих звезд отечественной эстрады.