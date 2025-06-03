https://crimea.ria.ru/20250603/ukrainets-poluchil-25-let-kolonii-za-pokushenie-na-glavu-energodara-1146918807.html

Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара

Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара

Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T18:57

2025-06-03T18:57

2025-06-03T18:57

энергодар

новости

запорожская область

происшествия

антитеррор

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара и сотрудника Запорожской области атомной электростанции (ЗАЭС) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным суда, фигурант в марте 2022 года стал активным участником террористического сообщества, созданного сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Вскоре мужчина получил задание от своих кураторов ликвидировать главу военно-гражданской администрации Энергодара.Злоумышленник заложил самодельную бомбу в подъезд дома, где проживал глава ВГА города. Когда потерпевший прибыл на место, террорист привел взрывное устройство в действие. В результате чиновник и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.Кроме того, в апреле 2022 года фигурант тем же способом осуществил покушение на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Теракт удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению и обезвреживанию взрывчатки, которую злоумышленник заложил в почтовый ящик жертвы.Ранее Окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению жителя Запорожской области, который по заданию украинских спецслужб осуществил ряд терактов в Запорожской области, в результате одного из которых погиб директор муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористовДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаБыл стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, новости, запорожская область, происшествия, антитеррор, суд, приговор