https://crimea.ria.ru/20250603/ukrainets-poluchil-25-let-kolonii-za-pokushenie-na-glavu-energodara-1146918807.html
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T18:57
2025-06-03T18:57
2025-06-03T18:57
энергодар
новости
запорожская область
происшествия
антитеррор
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара и сотрудника Запорожской области атомной электростанции (ЗАЭС) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным суда, фигурант в марте 2022 года стал активным участником террористического сообщества, созданного сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Вскоре мужчина получил задание от своих кураторов ликвидировать главу военно-гражданской администрации Энергодара.Злоумышленник заложил самодельную бомбу в подъезд дома, где проживал глава ВГА города. Когда потерпевший прибыл на место, террорист привел взрывное устройство в действие. В результате чиновник и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.Кроме того, в апреле 2022 года фигурант тем же способом осуществил покушение на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Теракт удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению и обезвреживанию взрывчатки, которую злоумышленник заложил в почтовый ящик жертвы.Ранее Окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению жителя Запорожской области, который по заданию украинских спецслужб осуществил ряд терактов в Запорожской области, в результате одного из которых погиб директор муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористовДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаБыл стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, новости, запорожская область, происшествия, антитеррор, суд, приговор
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
Суд приговорил к 25 годам колонии обвиняемого в покушении на главу Энергодара
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара и сотрудника Запорожской области атомной электростанции (ЗАЭС) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным суда, фигурант в марте 2022 года стал активным участником террористического сообщества, созданного сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Вскоре мужчина получил задание от своих кураторов ликвидировать главу военно-гражданской администрации Энергодара.
Злоумышленник заложил самодельную бомбу в подъезд дома, где проживал глава ВГА города. Когда потерпевший прибыл на место, террорист привел взрывное устройство в действие. В результате чиновник и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.
Кроме того, в апреле 2022 года фигурант тем же способом осуществил покушение на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Теракт удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению и обезвреживанию взрывчатки, которую злоумышленник заложил в почтовый ящик жертвы.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Ранее Окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению
жителя Запорожской области, который по заданию украинских спецслужб осуществил ряд терактов в Запорожской области, в результате одного из которых погиб директор муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: