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Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T18:57
2025-06-03T18:57
энергодар
новости
запорожская область
происшествия
антитеррор
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара и сотрудника Запорожской области атомной электростанции (ЗАЭС) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным суда, фигурант в марте 2022 года стал активным участником террористического сообщества, созданного сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Вскоре мужчина получил задание от своих кураторов ликвидировать главу военно-гражданской администрации Энергодара.Злоумышленник заложил самодельную бомбу в подъезд дома, где проживал глава ВГА города. Когда потерпевший прибыл на место, террорист привел взрывное устройство в действие. В результате чиновник и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.Кроме того, в апреле 2022 года фигурант тем же способом осуществил покушение на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Теракт удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению и обезвреживанию взрывчатки, которую злоумышленник заложил в почтовый ящик жертвы.Ранее Окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению жителя Запорожской области, который по заданию украинских спецслужб осуществил ряд терактов в Запорожской области, в результате одного из которых погиб директор муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 12 лет за попытку вступить в ряды террористовДвух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаБыл стрелком и разведчиком: пленный "аскеровец"* приговорен к 20 годам
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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энергодар, новости, запорожская область, происшествия, антитеррор, суд, приговор
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара

Суд приговорил к 25 годам колонии обвиняемого в покушении на главу Энергодара

18:57 03.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины, совершившего покушения на главу военно-гражданской администрации Энергодара и сотрудника Запорожской области атомной электростанции (ЗАЭС) в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По данным суда, фигурант в марте 2022 года стал активным участником террористического сообщества, созданного сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. Вскоре мужчина получил задание от своих кураторов ликвидировать главу военно-гражданской администрации Энергодара.
Злоумышленник заложил самодельную бомбу в подъезд дома, где проживал глава ВГА города. Когда потерпевший прибыл на место, террорист привел взрывное устройство в действие. В результате чиновник и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.
Кроме того, в апреле 2022 года фигурант тем же способом осуществил покушение на заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Теракт удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению и обезвреживанию взрывчатки, которую злоумышленник заложил в почтовый ящик жертвы.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Ранее Окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению жителя Запорожской области, который по заданию украинских спецслужб осуществил ряд терактов в Запорожской области, в результате одного из которых погиб директор муниципального предприятия "Городской транспорт" военно-гражданской администрации Мелитополя.
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