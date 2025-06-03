https://crimea.ria.ru/20250603/simferopolets-peredaval-sbu-dannye-o-raspolozheniyakh-rossiyskikh-voennykh--1146904808.html

Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных

Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных

54-летний житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с представителя спецслужб Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T11:17

2025-06-03T11:17

2025-06-03T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с представителя спецслужб Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2022 года обвиняемый через переписку в мессенджере связывался с представителем украинской разведки и выразил готовность работать на конфиденциальной основе. Уже в марте 2024-го, действуя по заданию, он передал своему куратору данные о расположении оборонительных сооружений армии России в районе поселка Форос.Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.Ранее в Севастополе задержали двух мужчин, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Один из обвиняемых, 51-летний экс-военнослужащий ВСУ, весной 2023 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. После этого сам севастополец завербовал своего бывшего сослуживца.В рамках сотрудничества с СБУ оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о военных подразделениях и объектах на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, закон и право, симферополь