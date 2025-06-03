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Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных
54-летний житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с представителя спецслужб Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T11:17
2025-06-03T11:18
новости крыма
крым
сбу (служба безопасности украины)
шпионаж
закон и право
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с представителя спецслужб Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2022 года обвиняемый через переписку в мессенджере связывался с представителем украинской разведки и выразил готовность работать на конфиденциальной основе. Уже в марте 2024-го, действуя по заданию, он передал своему куратору данные о расположении оборонительных сооружений армии России в районе поселка Форос.Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.Ранее в Севастополе задержали двух мужчин, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Один из обвиняемых, 51-летний экс-военнослужащий ВСУ, весной 2023 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. После этого сам севастополец завербовал своего бывшего сослуживца.В рамках сотрудничества с СБУ оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о военных подразделениях и объектах на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двух севастопольцев будут судить за госизмену и подготовку терактаПередавал данные врагу – в Херсонской области поймали украинского шпионаВысматривал системы ПВО: в Калужской области задержан киевский пособник
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, сбу (служба безопасности украины), шпионаж, закон и право, симферополь
Симферополец передавал СБУ данные о расположениях российских военных

В Крыму будут судить местного жителя за сотрудничество с украинской службой безопасности

11:17 03.06.2025 (обновлено: 11:18 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. 54-летний житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с представителя спецслужб Украины. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2022 года обвиняемый через переписку в мессенджере связывался с представителем украинской разведки и выразил готовность работать на конфиденциальной основе. Уже в марте 2024-го, действуя по заданию, он передал своему куратору данные о расположении оборонительных сооружений армии России в районе поселка Форос.
"Незаконная деятельность мужчины выявлена и пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", – уточняют в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.
Ранее в Севастополе задержали двух мужчин, обвиняемых в государственной измене и приготовлении к теракту. Один из обвиняемых, 51-летний экс-военнослужащий ВСУ, весной 2023 года был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. После этого сам севастополец завербовал своего бывшего сослуживца.
В рамках сотрудничества с СБУ оба совместно собирали и передавали украинским спецслужбам разведывательную информацию о военных подразделениях и объектах на территории Севастополя. Кроме того, один из обвиняемых по указанию вербовщика из СБУ готовился взорвать один из железнодорожных мостов в городе.
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