https://crimea.ria.ru/20250603/rossiya-razvernet-bolee-sotni-sputnikov-dlya-upravleniya-bespilotnikami-1146919117.html

Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками

Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками

Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T19:45

2025-06-03T19:45

2025-06-03T19:45

новости

россия

роскосмос

наука и технологии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, программу реализуют в рамках национального проекта по освоению космоса.Уточняется, что данные представлены главой госкорпорации в рамках презентации нацпроекта на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", который проходит в Нижнем Новгороде.Космическая отрасль должна стать флагманом национального развития России, в ближайшее время в стране должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космоса, сообщал ранее на совещании по развитию космической деятельности президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектовПутин назвал освоение Вселенной сферой конкуренцииОсвоение космоса в инфографике РИА Новости Крым

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, роскосмос, наука и технологии, беспилотник (бпла, дрон)