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Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T19:45
2025-06-03T19:45
2025-06-03T19:45
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотными летательными аппаратами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Роскосмоса" Дмитрия Баканова, программу реализуют в рамках национального проекта по освоению космоса.Уточняется, что данные представлены главой госкорпорации в рамках презентации нацпроекта на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", который проходит в Нижнем Новгороде.Космическая отрасль должна стать флагманом национального развития России, в ближайшее время в стране должен быть утвержден новый нацпроект по развитию космоса, сообщал ранее на совещании по развитию космической деятельности президент РФ Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России новая программа поможет искать БПЛА возле транспортных объектовПутин назвал освоение Вселенной сферой конкуренцииОсвоение космоса в инфографике РИА Новости Крым
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новости, россия, роскосмос, наука и технологии, беспилотник (бпла, дрон)
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками