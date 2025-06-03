https://crimea.ria.ru/20250603/putin-prisvoil-zvanie-geroya-rossii-pogibshemu-na-svo-svyaschenniku--1146911709.html

Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику

Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне специальной военной операции... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T15:40

2025-06-03T15:40

2025-06-03T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Звание погибшему священнику присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.Кроме того, глава государства присвоил звание Героя труда РФ писателю и публицисту Александру Проханову за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.Военный священник Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара реактивным снарядом HIMARS. Ему было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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