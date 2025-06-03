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Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне специальной военной операции... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T15:40
2025-06-03T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.Звание погибшему священнику присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.Кроме того, глава государства присвоил звание Героя труда РФ писателю и публицисту Александру Проханову за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.Военный священник Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара реактивным снарядом HIMARS. Ему было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звание "Мать-героиня" присвоено жительнице Крыма Наталье Лукьяновой Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской больницы Харлану Народных артистов стало больше – кому Путин присвоил звания
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владимир путин (политик), награды, россия, герои россии, герои сво, новости
Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику

Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО военному священнику Антону Саченко

15:40 03.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМедаль Героя России
Медаль Героя России
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно военному священнику Антону Савченко, погибшему в зоне специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
"Присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу – помощнику командира по работе с верующими военнослужащими 2-й отдельной бригады специального назначения Ленинградского военного округа (посмертно)", - говорится в документе.
Звание погибшему священнику присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга.
Кроме того, глава государства присвоил звание Героя труда РФ писателю и публицисту Александру Проханову за особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.
Военный священник Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара реактивным снарядом HIMARS. Ему было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.
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