https://crimea.ria.ru/20250603/putin--tramp--zelenskiy-chto-mozhet-dat-trekhstoronnyaya-vstrecha-1146907025.html

Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча

Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча

В случае проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины Киев может пойти на уступки в вопросах признания Крыма и невступления Украины в НАТО. Это... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T22:21

2025-06-03T22:21

2025-06-03T22:21

мнения

радио "спутник в крыму"

вадим петров

россия

владимир путин (политик)

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В случае проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины Киев может пойти на уступки в вопросах признания Крыма и невступления Украины в НАТО. Это может стать возможным под давлением американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам Петрова, второй раунд переговоров в Стамбуле и тексты меморандумов, которыми на них обменялись Россия и Украина, показали, что стороны имеют кардинально противоположные позиции по ключевым вопросам завершения конфликта.А потому в данной плоскости решения проблем возможности дипломатии на уровне делегаций можно считать исчерпанными, поскольку в дальнейшем на переговорах такого уровня все, о чем смогут договориться, это обмен пленными и задачи, связанные с чисто гуманитарными проблемами, считает политолог.Эксперт считает, что в ходе трехсторонней встречи с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима американский лидер был бы в силах заставить Зеленского отказаться от идеи вступления в НАТО."То есть даже не через Зеленского. Он мог бы сыграть определенную роль, прежде надавив на НАТО, чтобы они отказались от всякой попытки принять Украину к себе, отложили решение этой проблемы на неопределенный срок", – уточнил Петров.Кроме того, Трамп мог бы заставить главу киевского режима признать Крым российским, считает эксперт.Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииВсе указывает на то, что Трамп не против такой трехсторонней встречи, хотя и с крайней осторожностью относится к ней.При этом эксперт не исключил, что Зеленский на такой встрече может позволить себе выходки, подобные тем, которыми обернулась его встреча с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля.Так или иначе, голосом Зеленского на трехсторонней встрече, если она состоится, будет говорить Запад в лице соседей Украины по европейскому континенту, и это тоже будет промежуточный этап, поскольку статус главы киевского режима сегодня не определен и подписывать в дальнейшем необходимые документы доведется не ему, заметил Петров.Именно потому необходимость в проведении выборов на Украине включена в текст российского меморандума как одно из условий урегулирования конфликта, подытожил эксперт.Ранее Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече. В Вашингтоне не исключили возможности ее проведения. В Кремле ранее подчеркнули, что встреча Путина с главой киевского режима возможна как результат работы делегаций на переговорах.Известно, что по итогам переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня Украина предложила России провести еще одну встречу до конца месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ МедведеваМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииМеморандум России по урегулированию на Украине – полный текст

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина