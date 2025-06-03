https://crimea.ria.ru/20250603/putin--tramp--zelenskiy-chto-mozhet-dat-trekhstoronnyaya-vstrecha-1146907025.html
Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча
Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча
В случае проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины Киев может пойти на уступки в вопросах признания Крыма и невступления Украины в НАТО. Это... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T22:21
2025-06-03T22:21
2025-06-03T22:21
мнения
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вадим петров
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владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В случае проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины Киев может пойти на уступки в вопросах признания Крыма и невступления Украины в НАТО. Это может стать возможным под давлением американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам Петрова, второй раунд переговоров в Стамбуле и тексты меморандумов, которыми на них обменялись Россия и Украина, показали, что стороны имеют кардинально противоположные позиции по ключевым вопросам завершения конфликта.А потому в данной плоскости решения проблем возможности дипломатии на уровне делегаций можно считать исчерпанными, поскольку в дальнейшем на переговорах такого уровня все, о чем смогут договориться, это обмен пленными и задачи, связанные с чисто гуманитарными проблемами, считает политолог.Эксперт считает, что в ходе трехсторонней встречи с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима американский лидер был бы в силах заставить Зеленского отказаться от идеи вступления в НАТО."То есть даже не через Зеленского. Он мог бы сыграть определенную роль, прежде надавив на НАТО, чтобы они отказались от всякой попытки принять Украину к себе, отложили решение этой проблемы на неопределенный срок", – уточнил Петров.Кроме того, Трамп мог бы заставить главу киевского режима признать Крым российским, считает эксперт.Москва в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииВсе указывает на то, что Трамп не против такой трехсторонней встречи, хотя и с крайней осторожностью относится к ней.При этом эксперт не исключил, что Зеленский на такой встрече может позволить себе выходки, подобные тем, которыми обернулась его встреча с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля.Так или иначе, голосом Зеленского на трехсторонней встрече, если она состоится, будет говорить Запад в лице соседей Украины по европейскому континенту, и это тоже будет промежуточный этап, поскольку статус главы киевского режима сегодня не определен и подписывать в дальнейшем необходимые документы доведется не ему, заметил Петров.Именно потому необходимость в проведении выборов на Украине включена в текст российского меморандума как одно из условий урегулирования конфликта, подытожил эксперт.Ранее Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече. В Вашингтоне не исключили возможности ее проведения. В Кремле ранее подчеркнули, что встреча Путина с главой киевского режима возможна как результат работы делегаций на переговорах.Известно, что по итогам переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня Украина предложила России провести еще одну встречу до конца месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленскому так нужна встреча с Путиным - ответ МедведеваМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью РоссииМеморандум России по урегулированию на Украине – полный текст
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мнения, вадим петров, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, владимир зеленский, украина
Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча
Украина может признать Крым по итогам трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым.
В случае проведения трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины Киев может пойти на уступки в вопросах признания Крыма и невступления Украины в НАТО. Это может стать возможным под давлением американского президента Дональда Трампа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По словам Петрова, второй раунд переговоров в Стамбуле и тексты меморандумов, которыми на них обменялись Россия и Украина, показали, что стороны имеют кардинально противоположные позиции по ключевым вопросам завершения конфликта.
А потому в данной плоскости решения проблем возможности дипломатии на уровне делегаций можно считать исчерпанными, поскольку в дальнейшем на переговорах такого уровня все, о чем смогут договориться, это обмен пленными и задачи, связанные с чисто гуманитарными проблемами, считает политолог.
"Но для того, чтобы обсуждать какие-то территориальные проблемы и проблемы политического характера, статуса Украины, нужно уже участие лидеров стран", – сказал Петров.
Эксперт считает, что в ходе трехсторонней встречи с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главы киевского режима американский лидер был бы в силах заставить Зеленского отказаться от идеи вступления в НАТО.
"То есть даже не через Зеленского. Он мог бы сыграть определенную роль, прежде надавив на НАТО, чтобы они отказались от всякой попытки принять Украину к себе, отложили решение этой проблемы на неопределенный срок", – уточнил Петров.
Кроме того, Трамп мог бы заставить главу киевского режима признать Крым российским, считает эксперт.
"Потому что он несколько раз говорил, что Крым мирным образом (ушел из состава Украины в состав России – ред.) и Украина сама ушла из Крыма. Это тоже под вопросом. Но можно рассчитывать на какую-то роль Трампа в решении этой проблемы – признания за Крымом российского статуса и всего, что с этим связано", – сказал Петров.
Все указывает на то, что Трамп не против такой трехсторонней встречи, хотя и с крайней осторожностью относится к ней.
При этом эксперт не исключил, что Зеленский на такой встрече может позволить себе выходки, подобные тем, которыми обернулась его встреча с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля
.
Так или иначе, голосом Зеленского на трехсторонней встрече, если она состоится, будет говорить Запад в лице соседей Украины по европейскому континенту, и это тоже будет промежуточный этап, поскольку статус главы киевского режима сегодня не определен и подписывать в дальнейшем необходимые документы доведется не ему, заметил Петров.
Именно потому необходимость в проведении выборов на Украине включена в текст российского меморандума как одно из условий урегулирования конфликта, подытожил эксперт.
Ранее Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече. В Вашингтоне не исключили возможности ее проведения. В Кремле ранее подчеркнули, что встреча Путина с главой киевского режима возможна
как результат работы делегаций на переговорах.
Известно, что по итогам переговоров делегаций в Стамбуле 2 июня Украина предложила России провести еще одну встречу до конца месяца.
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