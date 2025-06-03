После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар
После ракетного удара ВСУ полностью разрушена линия электропередачи на Энергодар
13:12 03.06.2025 (обновлено: 13:42 03.06.2025)
© Администрация Херсонской областиЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев – и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", – цитирует Лихачева РИА Новости.
"Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей, отметил генеральный директор госкорпорации.
"Прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", – подчеркнул Лихачев.
Ночью в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область. Автозаправочные станции в регионе обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме.
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