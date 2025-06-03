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После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар
После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар - РИА Новости Крым, 03.06.2025
После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар
Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T13:12
2025-06-03T13:42
энергодар
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
росатом
алексей лихачев
лэп
электросети
происшествия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей, отметил генеральный директор госкорпорации."Прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", – подчеркнул Лихачев.Ночью в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область. Автозаправочные станции в регионе обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, росатом, алексей лихачев, лэп, электросети, происшествия, отключение электроэнергии
После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар

После ракетного удара ВСУ полностью разрушена линия электропередачи на Энергодар

13:12 03.06.2025 (обновлено: 13:42 03.06.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев – и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", – цитирует Лихачева РИА Новости.

"Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей, отметил генеральный директор госкорпорации.
"Прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", – подчеркнул Лихачев.
Ночью в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область. Автозаправочные станции в регионе обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме.
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ЭнергодарЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиРосатомАлексей ЛихачевЛЭПЭлектросетиПроисшествияОтключение электроэнергии
 
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