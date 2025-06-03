https://crimea.ria.ru/20250603/posle-raketnogo-udara-vsu-polnostyu-razrushena-lep-na-energodar--1146908930.html

После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар

После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар - РИА Новости Крым, 03.06.2025

После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар

Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T13:12

2025-06-03T13:12

2025-06-03T13:42

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

росатом

алексей лихачев

лэп

электросети

происшествия

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линии электропередачи, снабжающая город. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей, отметил генеральный директор госкорпорации."Прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", – подчеркнул Лихачев.Ночью в результате массированной атаки ВСУ по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область. Автозаправочные станции в регионе обеспечены топливом на 20 дней и работают в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250603/457-naselennykh-punktov-zaporozhskoy-oblasti-ostayutsya-bez-sveta-posle-ataki-1146899468.html

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), новости, росатом, алексей лихачев, лэп, электросети, происшествия, отключение электроэнергии