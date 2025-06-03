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В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов
В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов
87 заявок приняты в рамках творческого конкурса на лучший проект Государственного гимна Республики Крым. Об этом по итогам очередного этапа прослушивания... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T10:55
2025-06-03T10:56
гимн крыма
владимир константинов
госсовет рф
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 87 заявок приняты в рамках творческого конкурса на лучший проект Государственного гимна Республики Крым. Об этом по итогам очередного этапа прослушивания сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.Из общего числа заявок 73 проекта подготовлены крымчанами, остальные — творческими деятелями и коллективами из Москвы, Московской области, Севастополя, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска, Барнаула, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Калининграда.Глава крымского парламента подчеркнул, что заявки, своевременно направленные в адрес конкурсной комиссии, но по логистическим причинам не пришедшие до 1 июня, также примут к рассмотрению.Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. До 30 июня 2025 года конкурсная комиссия продолжит оценивать поступившие работы, далее определят финалистов, а затем – победителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем будет новый гимн КрымаГимн Крыма: каким его представляют жителиСвой вариант гимна Крыма на конкурс подали Илья Резник и Ольга Ковитиди
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гимн крыма, владимир константинов, госсовет рф, крым, новости крыма
В конкурсе на Новый гимн Крыма отобрали 87 вариантов

Для участия в конкурсе на лучший гимн Крыма отобрано 87 заявок - Константинов

10:55 03.06.2025 (обновлено: 10:56 03.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественные мероприятия, посвящённые референдуму, по результатам которого Крым вернулся в Россию.
Торжественные мероприятия, посвящённые референдуму, по результатам которого Крым вернулся в Россию. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. 87 заявок приняты в рамках творческого конкурса на лучший проект Государственного гимна Республики Крым. Об этом по итогам очередного этапа прослушивания сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.
"На 30 мая комиссией зарегистрировано 114 заявок, 87 из которых соответствуют конкурсным требованиям, остальным авторам направлен ответ с просьбой предоставить недостающие документы", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Из общего числа заявок 73 проекта подготовлены крымчанами, остальные — творческими деятелями и коллективами из Москвы, Московской области, Севастополя, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Новороссийска, Барнаула, Казани, Новосибирска, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Калининграда.
Глава крымского парламента подчеркнул, что заявки, своевременно направленные в адрес конкурсной комиссии, но по логистическим причинам не пришедшие до 1 июня, также примут к рассмотрению.
Конкурс стартовал 1 декабря 2024 года. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. До 30 июня 2025 года конкурсная комиссия продолжит оценивать поступившие работы, далее определят финалистов, а затем – победителя.
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