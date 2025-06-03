https://crimea.ria.ru/20250603/novosti-svo-rossiyskie-voyska-prodvinulis-i-zakrepilis-v-142-kh-rayonakh-1146907574.html

Новости СВО: российские войска продвинулись и закрепились в 142-х районах

Новости СВО: российские войска продвинулись и закрепились в 142-х районах - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Новости СВО: российские войска продвинулись и закрепились в 142-х районах

Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали почти 1,5 тысячи боевиков киевского режима за сутки по всей линии боестолкновений в зоне проведения... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T12:56

2025-06-03T12:56

2025-06-03T13:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации ликвидировали почти 1,5 тысячи боевиков киевского режима за сутки по всей линии боестолкновений в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Андреевка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.Бойцы группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю. Противник потерял свыше 250 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и четыре склада боеприпасов.Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери украинской стороны составили до 535 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий.Воины группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ. Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия предложила Украине прекращение огня на 2-3 дняУдары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию Трампа"Знакомый почерк": кто стоит за атаками ВСУ на аэродромы России – мнение

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

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2025

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