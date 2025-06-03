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На внеочередных выборах президента Южной Кореи явка превысила 71%
На внеочередных выборах президента Южной Кореи явка превысила 71% - РИА Новости Крым, 03.06.2025
На внеочередных выборах президента Южной Кореи явка превысила 71%
В Южной Корее во вторник проходят внеочередные президентские выборы, назначенные после импичмента предыдущего главы государства. По состоянию на 10:00 по... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T12:31
2025-06-03T12:31
2025-06-03T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В Южной Корее во вторник проходят внеочередные президентские выборы, назначенные после импичмента предыдущего главы государства. По состоянию на 10:00 по московскому времени явка составила 71,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Корея.На участки пришли больше 31,7 миллиона человек из 44,39 миллионов, имеющих право голоса. Досрочное голосование проходило 29 и 30 мая и уже тогда привлекло 34,74% избирателей. Основное голосование проходит сегодня на 14 259 участках по всей стране и завершится в 20:00 по местному времени (14:00 по мск).Несмотря на высокую активность, ЦИК отмечает снижения темпов роста явки. Вероятность, что итоговый показатель превзойдет рекорд 2022 года (77,1%), остается низкой.Опрос, проведенный по заказу ЦИК Gallup Korea 24–25 мая среди более 1,5 тысячи избирателей, показал, что 86,8% респондентов намеревались обязательно проголосовать. Это практически идентично данным перед предыдущими президентскими выборами.Выборы назначили на 3 июня после того, как 4 апреля окончательно утвердили импичмент президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку за введения военного положения в декабре 2024 года.Два основных претендента на победу – Ли Чжэ Мён из "Объединенной демократической партии", выступающий за расширение социальной поддержки и реформу президентской власти, а также возвращение в необходимой степени сотрудничества с КНДР, и Ким Мун Су, партия "Гражданская сила". Он делает упор на жесткую линию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, экономической дерегуляции и традиционных ценностях. При этом оба открыто выступили за крепкий союз с США.Оставшиеся кандидаты – 40-летний Ли Джун Сок от "Партии реформ", Квон Ён Гук (61 год, "Демократическая рабочая партия"), выступающий за усиление трудовых прав и борьбу с неравенством, и независимый кандидат Сон Джи Хо, выступающий за прозрачность в управлении и борьбу с коррупцией.Ранее выборы президента страны прошли в Польше. Победу во втором туре одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского – 49,11%..Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Польше: стало известно имя нового президентаПроигравший выборы в Румынии Симион призвал граждан выходить на протестыМэр Бухареста вышел на первое место на выборах президента Румынии
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южная корея, новости, политика, в мире, выборы
На внеочередных выборах президента Южной Кореи явка превысила 71%
На внеочередных выборах президента в Южной Корее проголосовали больше 31 миллиона человек
12:31 03.06.2025 (обновлено: 12:37 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня – РИА Новости Крым. В Южной Корее во вторник проходят внеочередные президентские выборы, назначенные после импичмента предыдущего главы государства. По состоянию на 10:00 по московскому времени явка составила 71,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Корея.
На участки пришли больше 31,7 миллиона человек из 44,39 миллионов, имеющих право голоса. Досрочное голосование проходило 29 и 30 мая и уже тогда привлекло 34,74% избирателей. Основное голосование проходит сегодня на 14 259 участках по всей стране и завершится в 20:00 по местному времени (14:00 по мск).
Несмотря на высокую активность, ЦИК отмечает снижения темпов роста явки. Вероятность, что итоговый показатель превзойдет рекорд 2022 года (77,1%), остается низкой.
Опрос, проведенный по заказу ЦИК Gallup Korea 24–25 мая среди более 1,5 тысячи избирателей, показал, что 86,8% респондентов намеревались обязательно проголосовать. Это практически идентично данным перед предыдущими президентскими выборами.
Выборы назначили на 3 июня после того, как 4 апреля окончательно утвердили импичмент президента Юн Сок Ёля, отправленного в отставку за введения военного положения в декабре 2024 года.
Два основных претендента на победу – Ли Чжэ Мён из "Объединенной демократической партии", выступающий за расширение социальной поддержки и реформу президентской власти, а также возвращение в необходимой степени сотрудничества с КНДР, и Ким Мун Су, партия "Гражданская сила". Он делает упор на жесткую линию в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, экономической дерегуляции и традиционных ценностях. При этом оба открыто выступили за крепкий союз с США.
Оставшиеся кандидаты – 40-летний Ли Джун Сок от "Партии реформ", Квон Ён Гук (61 год, "Демократическая рабочая партия"), выступающий за усиление трудовых прав и борьбу с неравенством, и независимый кандидат Сон Джи Хо, выступающий за прозрачность в управлении и борьбу с коррупцией.
Ранее выборы президента страны прошли
в Польше. Победу во втором туре одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Согласно данным избирательной комиссии Польши, которые приводят масс-медиа, по результатам обработки 100% бюллетеней Навроцкий получил 50,89%. У его соперника, кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского – 49,11%..
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