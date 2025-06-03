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На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов
На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов - РИА Новости Крым, 03.06.2025
На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов
В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны отдыха в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T21:22
2025-06-03T21:22
2025-06-03T21:22
черное море
анапа
темрюкский район
краснодарский край
пляжи
новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны отдыха в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный оперштаб.Запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями – это касается всех услуг.Исключения – для участников ликвидации последствий ЧС или тех, кто осуществляет на данных территориях служебные обязанности. Территории в границах опасных зон могут дополнительно оградить, подчеркнули власти края. Соответствующие постановления опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу.Ранее сообщалось, что в министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограниченияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налогаСостояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление РоспотребнадзораКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
черное море
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темрюкский район
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РИА Новости Крым
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черное море, анапа, темрюкский район, краснодарский край, пляжи, новости, кубань
На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов
Опасные зоны для посещения туристов определили в Анапе и Темрюке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны отдыха в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"В Темрюкском районе "опасной зоной" определили территорию вдоль береговой линии Черного моря от поселка Волна до поселка Веселовка включительно. В Анапе – вдоль береговой линии Черного моря в границах города-курорта – от поселка Веселовка до заповедника Утриш", – сказано в сообщении.
Запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями – это касается всех услуг.
Исключения – для участников ликвидации последствий ЧС или тех, кто осуществляет на данных территориях служебные обязанности. Территории в границах опасных зон могут дополнительно оградить, подчеркнули власти края. Соответствующие постановления опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу.
Ранее сообщалось
, что в министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограничения
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