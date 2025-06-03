https://crimea.ria.ru/20250603/na-chernomorskom-poberezhe-opredelili-opasnye-zony-dlya-turistov-1146913098.html

На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов

На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов - РИА Новости Крым, 03.06.2025

На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов

В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны отдыха в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T21:22

2025-06-03T21:22

2025-06-03T21:22

черное море

анапа

темрюкский район

краснодарский край

пляжи

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В Анапе и Темрюкском районе определили опасные зоны отдыха в местах проведения работ по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов. Об этом сообщает региональный оперштаб.Запрещено не только купание в море, но и посещение жителями прибрежной территории, пляжей в границах опасных зон. Также запрещено рекреационное использование территорий всеми пользователями – это касается всех услуг.Исключения – для участников ликвидации последствий ЧС или тех, кто осуществляет на данных территориях служебные обязанности. Территории в границах опасных зон могут дополнительно оградить, подчеркнули власти края. Соответствующие постановления опубликованы на официальных сайтах и вступили в силу.Ранее сообщалось, что в министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограниченияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе из-за ЧС приостановили сбор туристического налогаСостояние морской воды и пляжей в Крыму – заявление РоспотребнадзораКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

черное море

анапа

темрюкский район

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, анапа, темрюкский район, краснодарский край, пляжи, новости, кубань