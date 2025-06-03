https://crimea.ria.ru/20250603/minzdrav-predupredil-turistov-ob-opasnosti-kontakta-s-nefteproduktami-1146909759.html

Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами

Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами

В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T13:57

2025-06-03T13:57

2025-06-03T14:17

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограничения, сообщает региональный оперштаб.Он напомнил, что ограничения введены исключительно с целью защитить туристов, ведь контакт с нефтью и продуктами ее переработки может привести к проблемам со здоровьем.Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, подчеркнул министр.Среди возможных симптомов специалисты выделяют кожные проявления, обострение аллергических состояний и заболеваний органов дыхания. Врачи напоминают, что при контакте с мазутом необходимо промыть кожу водой с мылом, а при появлении недомогания обратиться за медицинской помощью.Ранее сообщалось, что на закрытых из-за разлива мазута пляжах Анапы и Темрюкского района установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазутаЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данныеДесять причин приехать в Крым летом

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край