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Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами
Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами
В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T13:57
2025-06-03T14:17
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограничения, сообщает региональный оперштаб.Он напомнил, что ограничения введены исключительно с целью защитить туристов, ведь контакт с нефтью и продуктами ее переработки может привести к проблемам со здоровьем.Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, подчеркнул министр.Среди возможных симптомов специалисты выделяют кожные проявления, обострение аллергических состояний и заболеваний органов дыхания. Врачи напоминают, что при контакте с мазутом необходимо промыть кожу водой с мылом, а при появлении недомогания обратиться за медицинской помощью.Ранее сообщалось, что на закрытых из-за разлива мазута пляжах Анапы и Темрюкского района установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На одном из участков Черноморского побережья обнаружили выбросы мазутаЛиквидация последствий ЧС в Керченском проливе - актуальные данныеДесять причин приехать в Крым летом
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край
Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами

Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье

13:57 03.06.2025 (обновлено: 14:17 03.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. В министерстве здравоохранения Краснодарского края напомнили туристам об опасности контакта с нефтепродуктами на побережье и призвали жителей и гостей края соблюдать введенные ограничения, сообщает региональный оперштаб.

"Призываю жителей и гостей края ради собственного здоровья соблюдать введенные ограничения, выбирать разрешенные зоны отдыха и следить за обновлением информации относительно состояния воды и пляжей в официальных источниках", – написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Он напомнил, что ограничения введены исключительно с целью защитить туристов, ведь контакт с нефтью и продуктами ее переработки может привести к проблемам со здоровьем.
Особую осторожность следует соблюдать детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, подчеркнул министр.
"На территории Анапы и частично в Темрюкском районе продолжают оставаться закрытыми пляжи. Однако часть туристов нарушают введенный запрет, пренебрегая, в первую очередь, своей безопасностью", – заявил Филиппов.
Среди возможных симптомов специалисты выделяют кожные проявления, обострение аллергических состояний и заболеваний органов дыхания. Врачи напоминают, что при контакте с мазутом необходимо промыть кожу водой с мылом, а при появлении недомогания обратиться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что на закрытых из-за разлива мазута пляжах Анапы и Темрюкского района установили таблички о запрете купания и разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.
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