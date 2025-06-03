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Магнитная буря на Земле снова усилится - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Магнитная буря на Земле снова усилится
Магнитная буря на Земле снова усилится - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Магнитная буря на Земле снова усилится
Сильная магнитная буря класса G3 ожидается во вторник на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T08:09
2025-06-03T08:09
магнитные бури
космос
новости
земля
солнце
стихия
метеозависимость
центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Сильная магнитная буря класса G3 ожидается во вторник на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.По его словам, возобновившаяся накануне после короткого перерыва магнитная буря продолжается уже 24 часа, успев за это время дойти до класса G3 (сильная магнитная буря), но ,чуть успокоившись, сегодня с новой силой грозит обрушиться на Землю.Он уточнил, что возмущения геомагнитного поля сохранятся в течении всего сегодняшнего дня.Мощная магнитная буря бушует на Земле уже третьи сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Накануне геомагнитный индекс держался на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей. По состоянию на утро 2 июня, уровень геомагнитных колебаний был выше.Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что магнитная обстановка вокруг Земли останется сильно возмущенной как минимум до 4 июня. Как пояснили ученые, это связано с выбросом солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурь Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли Магнитных бурь на Земле стало больше – астрономы назвали причину
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, космос, новости, земля, солнце, стихия, метеозависимость, центр погоды "фобос"
Магнитная буря на Земле снова усилится

Магнитная буря на Земле снова усилится во вторник

08:09 03.06.2025
 
© gettyimages.com Elen11Магнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© gettyimages.com Elen11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Сильная магнитная буря класса G3 ожидается во вторник на Земле. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
По его словам, возобновившаяся накануне после короткого перерыва магнитная буря продолжается уже 24 часа, успев за это время дойти до класса G3 (сильная магнитная буря), но ,чуть успокоившись, сегодня с новой силой грозит обрушиться на Землю.
"В настоящее время фиксируется средняя магнитная буря, класса G2. По последним прогнозам, магнитные бури продлятся примерно до 15 часов, с вероятным максимумом до сильной магнитной бури, класса G3", – написал синоптик в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что возмущения геомагнитного поля сохранятся в течении всего сегодняшнего дня.
Мощная магнитная буря бушует на Земле уже третьи сутки, утром в понедельник она достигла уровня G4, что считается очень сильной бурей. Накануне геомагнитный индекс держался на уровне G3.3 – в диапазоне между сильной и очень сильной бурей. По состоянию на утро 2 июня, уровень геомагнитных колебаний был выше.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики предупредили, что магнитная обстановка вокруг Земли останется сильно возмущенной как минимум до 4 июня. Как пояснили ученые, это связано с выбросом солнечной массы, который превосходил по скорости и температуре выбросы, ставшие причиной крупнейших за 20 лет магнитных бурь.
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