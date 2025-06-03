https://crimea.ria.ru/20250603/lekarstvennoe-opyanenie-v-krymu-razyasnili-popravki-k-novomu-zakonu-1146886720.html

"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону

"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону - РИА Новости Крым, 03.06.2025

"Лекарственное опьянение": в Крыму разъяснили поправки к новому закону

Новый порядок освидетельствования водителей на состояние опьянения с учетом принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях поможет водителям в... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T07:39

2025-06-03T07:39

2025-06-03T07:39

радио "спутник в крыму"

крым

россия

мнения

лекарства

общество

водители

закон и право

евгений менчик

екатерина денисова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Новый порядок освидетельствования водителей на состояние опьянения с учетом принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях поможет водителям в решении спорных ситуаций, если будут приняты дополнительные подзаконные нормативно-правовые акты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали главный врач "Крымского научно-практического центра наркологии" Евгений Менчик и адвокат адвокатской палаты РК Екатерина Денисова.На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях и с ними новое понятие – "лекарственное опьянение". Согласно документу, водителей, которые приняли не только наркотические и психотропные средства, но и определенные препараты, не содержащие алкоголь, тоже могут лишать прав. Список запрещенных лекарств предстоит утвердить правительству, в нем около 300 наименований.По словам Менчика, в самой процедуре проведения медицинского освидетельствования водителей с принятием поправок ничего не поменяется."В настоящее время точно так же проводятся исследования биологических сред на наличие наркотических, психотропных веществ и в том числе медикаментов", – заметил врач.Новшество же заключается в порядке проведения освидетельствования, уточнил он. А именно в том, что, помимо двух возможных заключений медкомиссии о состоянии опьянения – "установлено" или "не установлено", появится третье, когда установлено употребление психоактивного или психотропного вещества, но состояние опьянения не утверждается, пояснил врач.По его словам, такие случаи составляют не очень большой процент от общего числа, однако происходят "достаточно регулярно".Таким образом новая редакция Кодекса позволит водителям избежать наказания за умышленную езду в пьяном виде, чего на самом деле не было, пояснил он.О том, что новый закон даст водителю шанс на освобождение от административной ответственности, говорит и адвокат Екатерина Денисова.Это важно, поскольку спорных вопросов бывает немало, и все они до настоящего времени решаются в судах, где решения принимаются, опираясь на заключение медкомиссии, подчеркивает она."То есть законодатель сегодня пытается заполнить пробел, который сейчас заполняет судебная практика. Но с принятием законопроекта ничего существенно не поменяется, потому как и в данный момент употребление определенных препаратов запрещено", – отметил она.Но чтобы новый документ, вступив силу, применялся корректно, потребуется принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов, считает юрист.Это необходимо, в частности, потому, что данным законопроектом не устанавливается допустимая норма "лекарственного опьянения", тогда как вопрос, касающийся уровня алкогольного опьянения, законом давно и четко регламентирован, уточнила она."С препаратами медицинскими пока этого нет, то есть сам факт наличия уже является основанием для привлечения к ответственности. А выпьешь ты 10 капель или два бутылька, имеет огромное значение", – заметила адвокат.Избежать проблем, по мнению Денисовой, водители могут, воспользовавшись двумя важными советами.Второй совет – на тот случай, если водителя остановили и предлагают пройти медицинское освидетельствование.Ранее Денисова, комментируя подготовленный Минздравом список лекарственных препаратов, которые могут быть опасны для водителей, назвала его "сборной солянкой", которую тем не менее очень важно изучить, чтобы потом не удивляться лишению прав и штрафам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дняБорьба с кибермошенниками и повышение пенсий: новое в законах с июняСрок регистрации цен на жизненно важные лекарства сократили

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, мнения, лекарства, общество, водители, закон и право, евгений менчик, екатерина денисова