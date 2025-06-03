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Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Крымский мост закрыт второй раз за день
Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Крымский мост закрыт второй раз за день
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T15:23
2025-06-03T15:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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новости крыма
керчь
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логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей по соображениям безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами РоссииНа ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистовВ Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт
Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост закрыт для движения второй раз за день

15:23 03.06.2025 (обновлено: 15:24 03.06.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – говорится в сообщении.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей по соображениям безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымНовости КрымаКерчьТаманьЛогистикаТранспорт
 
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