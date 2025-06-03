https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most-zakryt-1146901282.html

Крымский мост закрыт второй раз за день

Крымский мост закрыт второй раз за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Крымский мост закрыт второй раз за день

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T15:23

2025-06-03T15:23

2025-06-03T15:24

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

новости крыма

керчь

тамань

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Информация об этом появилась в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей по соображениям безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят пассажирские поезда между ДНР и другими регионами РоссииНа ж/д вокзале Симферополя "разгонят" таксистовВ Крыму в полтора раза выросли штрафы за неоплаченную парковку

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, керчь, тамань, логистика, транспорт