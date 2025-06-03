https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most-seychas-sotni-mashi-zhdut-proezda-1146901444.html
Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда
Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда
Крымский мост сейчас работает штатно, после длительной остановки со стороны Краснодарского края выросла очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T10:07
2025-06-03T10:07
2025-06-03T10:08
крым
новости крыма
крымский мост
логистика
ситуация на дорогах крыма
транспорт
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, после длительной остановки со стороны Краснодарского края выросла очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Информация о перекрытии движения появилась около 6 утра. О причинах остановки не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение возобновили в штатном режиме. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ef08618004dace68fa5f2456192a0698.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма, транспорт, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда
Крымский мост сейчас работает штатно - очередь со стороны Тамани выросла до 380 машин
10:07 03.06.2025 (обновлено: 10:08 03.06.2025)