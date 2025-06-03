https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most-seychas-sotni-mashi-zhdut-proezda-1146901444.html

Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда

Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Крымский мост сейчас: сотни машин ждут проезда

Крымский мост сейчас работает штатно, после длительной остановки со стороны Краснодарского края выросла очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T10:07

2025-06-03T10:07

2025-06-03T10:08

крым

новости крыма

крымский мост

логистика

ситуация на дорогах крыма

транспорт

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, после длительной остановки со стороны Краснодарского края выросла очередь. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Информация о перекрытии движения появилась около 6 утра. О причинах остановки не сообщалось. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя три часа движение возобновили в штатном режиме. Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма, транспорт, керчь, тамань