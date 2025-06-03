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Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь
Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T19:17
2025-06-03T19:17
2025-06-03T19:17
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно. Об этом сообщает Минтранс России.Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив во вторник останавливали дважды, однако это не вызвало серьезных затруднений для водителей, добавили в Минтрансе России, напомнив, что также доступно передвижение по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Как информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 19 часов вечера со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 110 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Символ воссоединения – Крымскому мосту семь летАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, минтранс россии
Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь
На Крымском мосту движение осуществляется в штатном режиме – Минтранс