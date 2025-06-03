https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most-rabotaet-shtatno--posle-ostanovki-est-ochered-1146921044.html

Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь

Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T19:17

2025-06-03T19:17

2025-06-03T19:17

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

минтранс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно. Об этом сообщает Минтранс России.Движение автомобилей по транспортному переходу через Керченский пролив во вторник останавливали дважды, однако это не вызвало серьезных затруднений для водителей, добавили в Минтрансе России, напомнив, что также доступно передвижение по сухопутному маршруту — трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь.Как информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте, по состоянию на 19 часов вечера со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Тамани находится 110 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Символ воссоединения – Крымскому мосту семь летАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, минтранс россии