https://crimea.ria.ru/20250603/krymskiy-most--zakryt--chto-proiskhodit-seychas-1146913916.html

Крымский мост закрыт – что происходит сейчас

Крымский мост закрыт – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Крымский мост закрыт – что происходит сейчас

Крымский мост закрыт в целях безопасности, движение временно не осуществляется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T15:54

2025-06-03T15:54

2025-06-03T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт в целях безопасности, движение временно не осуществляется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Официально о ситуации на Крымском мостуУтром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. После 15.00 мост снова закрыли.Информационные вбросы со стороны УкраиныС утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей в целях безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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