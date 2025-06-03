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Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
Крымский мост закрыт – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
Крымский мост закрыт в целях безопасности, движение временно не осуществляется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T15:54
2025-06-03T15:54
2025-06-03T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт в целях безопасности, движение временно не осуществляется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Официально о ситуации на Крымском мостуУтром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений транспорт продолжил движение в штатном режиме. После 15.00 мост снова закрыли.Информационные вбросы со стороны УкраиныС утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей в целях безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, керченский пролив, керчь, тамань, логистика, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
Что происходит на Крымском мосту
15:54 03.06.2025 (обновлено: 16:13 03.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт в целях безопасности, движение временно не осуществляется. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
Официально о ситуации на Крымском мосту
Утром во вторник движение по мосту закрывали на три часа. Официально причины не назывались. После снятия ограничений
транспорт продолжил движение в штатном режиме. После 15.00 мост снова закрыли.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Информационные вбросы со стороны Украины
С утра в украинских СМИ появилась информация, что транспортный переход якобы был атакован, и повреждения получили защитные заграждения. При этом паблики заявили о целенаправленной операции СБУ. В Крыму призвали не реагировать на провокации и фейки, а доверять только официальной информации. Тем более, что уже после появления этих сообщений движение по мосту осуществлялось в штатном режиме.
"Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Чёрного моря идёт и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи. Соблюдаем информационную гигиену, доверяем только официальной информации", - призвал советник главы республики Олег Крючков.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для автомобилей в целях безопасности. Поскольку это стратегический объект, то обеспечение безопасности здесь относится к первостепенным задачам. Военные и силовики, а также представители других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности
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