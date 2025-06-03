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Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова
Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова
Капитальный ремонт стадиона имени Владимира Шайдерова в Феодосии планируют завершить в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T07:55
2025-06-03T07:55
феодосия
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капремонт
спорт
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт стадиона имени Владимира Шайдерова в Феодосии планируют завершить в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Муниципальный контракт на проведение второго этапа капремонта городского стадиона был заключен в декабре 2024 года.В рамках реконструкции обновят трибуны, где кроме посадочных мест для зрителей также появятся раздевалки и душевые комнаты для команд.Кроме того, планируется создание второго футбольного поля с искусственным покрытием для детских занятий. Будет обновлено и ограждения стадиона.Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зонеВозведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
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феодосия, крым, капремонт, спорт, благоустройство, новости крыма, городская среда
Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова

Капремонт стадиона имени Шайдерова в Феодосии должны завершить к 20 ноября - власти

07:55 03.06.2025
 
© Telegram-канал Моя Феодосия ZКапремонт стадион имени Шайдерова в Феодосии
Капремонт стадион имени Шайдерова в Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт стадиона имени Владимира Шайдерова в Феодосии планируют завершить в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"Сейчас ведутся отделочные работы модульных трибун и возведение конструкций модульного зала. По информации управления капитального строительства, уровень исполнения контракта составляет 30 процентов. Срок завершения капремонта - 20 ноября 2025 года", - сообщили в администрации о ходе ремонта.
Муниципальный контракт на проведение второго этапа капремонта городского стадиона был заключен в декабре 2024 года.
В рамках реконструкции обновят трибуны, где кроме посадочных мест для зрителей также появятся раздевалки и душевые комнаты для команд.
© Telegram-канал Моя Феодосия ZКапремонт стадион имени Шайдерова в Феодосии
Капремонт стадион имени Шайдерова в Феодосии
© Telegram-канал Моя Феодосия Z
Капремонт стадион имени Шайдерова в Феодосии
Кроме того, планируется создание второго футбольного поля с искусственным покрытием для детских занятий. Будет обновлено и ограждения стадиона.
Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.
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