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Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова

Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Когда в Феодосии отремонтируют стадион имени Шайдерова

Капитальный ремонт стадиона имени Владимира Шайдерова в Феодосии планируют завершить в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T07:55

2025-06-03T07:55

2025-06-03T07:55

феодосия

крым

капремонт

спорт

благоустройство

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городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт стадиона имени Владимира Шайдерова в Феодосии планируют завершить в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Муниципальный контракт на проведение второго этапа капремонта городского стадиона был заключен в декабре 2024 года.В рамках реконструкции обновят трибуны, где кроме посадочных мест для зрителей также появятся раздевалки и душевые комнаты для команд.Кроме того, планируется создание второго футбольного поля с искусственным покрытием для детских занятий. Будет обновлено и ограждения стадиона.Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Феодосии в этом году потратят 450 миллионов рублей. Работы проведут на 11 объектах. Также за счет средств украинских олигархов в городе проведут капитальный ремонт Дворца спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии на лето запретят стройки в прибрежной зонеВозведение ледового комплекса в Керчи завершено: когда начнут тренировкиКакие работы проведут к лету на автостанциях Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, капремонт, спорт, благоустройство, новости крыма, городская среда