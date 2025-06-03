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Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски
Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски
Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием, в мире. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T21:43
2025-06-03T20:33
анна попова
роспотребнадзор
россия
новости
здоровье
мнения
холера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием, в мире. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В целом эпидситуация по холере в мире характеризуется как напряженная, добавила глава ведомства, не исключив, что "завозы будут", поскольку российские туристы приезжают на отдых в разные страны мира, в том числе в те, где высокий уровень заболеваемости.При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.В конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеСибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезниПопова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции
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анна попова, роспотребнадзор, россия, новости, здоровье, мнения, холера
Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски

Риск завоза холеры в Россию существует из-за напряженной ситуации с заболеванием в мире

21:43 03.06.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием, в мире. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В разных странах сейчас значимый уровень заболеваемости (холерой – ред.) с большим количеством погибших, к сожалению. И риски завоза остаются", – цитирует главу Роспотребнадзора "Интерфакс".

В целом эпидситуация по холере в мире характеризуется как напряженная, добавила глава ведомства, не исключив, что "завозы будут", поскольку российские туристы приезжают на отдых в разные страны мира, в том числе в те, где высокий уровень заболеваемости.
При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.
Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.
В конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРоссияНовостиЗдоровьеМненияХолера
 
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