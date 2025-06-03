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Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски

Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски

Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием, в мире. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T21:43

2025-06-03T21:43

2025-06-03T20:33

анна попова

роспотребнадзор

россия

новости

здоровье

мнения

холера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Риск завоза холеры на территорию Российской Федерации существует в связи с напряженной эпидемиологической ситуация, связанной с этим заболеванием, в мире. Об этом журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.В целом эпидситуация по холере в мире характеризуется как напряженная, добавила глава ведомства, не исключив, что "завозы будут", поскольку российские туристы приезжают на отдых в разные страны мира, в том числе в те, где высокий уровень заболеваемости.При этом Попова отметила, что Роспотребнадзор с 2022 года активно работает на территории исторических российских регионов с целью предупреждения вспышек холеры.Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко напомнил, что в преддверии теплого сезона в России активизируются меры эпидемиологического контроля, особенно в южных регионах, где существует потенциальная угроза распространения холеры.В конце апреля в Роспотребнадзоре отмечали, что эпидситуация по холере на территории России остается стабильной и находится под постоянным контролем. За последние 20 лет в стране регистрируются лишь единичные завозные случаи заболевания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие риски несет водохранилищам Крыма глобальное потеплениеСибирская язва в Таиланде: Роспотребнадзор оценил риски завоза болезниПопова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, роспотребнадзор, россия, новости, здоровье, мнения, холера