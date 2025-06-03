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Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T17:57
2025-06-03T17:57
2025-06-03T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.По данным судебного следствия, своим служебным положением фигурант воспользовался в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Он подписал приказы о своем премировании и выплате материальной помощи на общую сумму 285 704 рубля, проигнорировав процедуры согласования с администрацией города.По решению суда подсудимый признан виновным по статье о хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда с экс-директора взыскана полная сумма ущерба в пользу пострадавшего муниципального предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премийВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииНачальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
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новости крыма, суд, приговор, происшествия, симферополь
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
Экс-директор МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.
По данным судебного следствия, своим служебным положением фигурант воспользовался в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Он подписал приказы о своем премировании и выплате материальной помощи на общую сумму 285 704 рубля, проигнорировав процедуры согласования с администрацией города.
"Присвоенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб на указанную выше сумму муниципальному унитарному предприятию "Метроград", – сообщили в пресс-службе.
По решению суда подсудимый признан виновным по статье о хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда с экс-директора взыскана полная сумма ущерба в пользу пострадавшего муниципального предприятия.
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