https://crimea.ria.ru/20250603/glava-mup-v-simferopole-poluchil-srok-za-nezakonnye-premii-samomu-sebe-1146917683.html

Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе

Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе

Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T17:57

2025-06-03T17:57

2025-06-03T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.По данным судебного следствия, своим служебным положением фигурант воспользовался в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Он подписал приказы о своем премировании и выплате материальной помощи на общую сумму 285 704 рубля, проигнорировав процедуры согласования с администрацией города.По решению суда подсудимый признан виновным по статье о хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда с экс-директора взыскана полная сумма ущерба в пользу пострадавшего муниципального предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премийВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииНачальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, суд, приговор, происшествия, симферополь