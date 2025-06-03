Рейтинг@Mail.ru
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250603/glava-mup-v-simferopole-poluchil-srok-za-nezakonnye-premii-samomu-sebe-1146917683.html
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T17:57
2025-06-03T17:48
новости крыма
суд
приговор
происшествия
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.По данным судебного следствия, своим служебным положением фигурант воспользовался в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Он подписал приказы о своем премировании и выплате материальной помощи на общую сумму 285 704 рубля, проигнорировав процедуры согласования с администрацией города.По решению суда подсудимый признан виновным по статье о хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда с экс-директора взыскана полная сумма ущерба в пользу пострадавшего муниципального предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премийВ Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупцииНачальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, суд, приговор, происшествия, симферополь
Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе

Экс-директор МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе

17:57 03.06.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Руководитель муниципального предприятия в Симферополе получил условный срок за незаконное начисление выплат самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Симферополя.
По данным судебного следствия, своим служебным положением фигурант воспользовался в период с декабря 2019 по сентябрь 2021 года. Он подписал приказы о своем премировании и выплате материальной помощи на общую сумму 285 704 рубля, проигнорировав процедуры согласования с администрацией города.

"Присвоенными денежными средствами подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями материальный ущерб на указанную выше сумму муниципальному унитарному предприятию "Метроград", – сообщили в пресс-службе.

По решению суда подсудимый признан виновным по статье о хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Кроме того, в счет возмещения имущественного вреда с экс-директора взыскана полная сумма ущерба в пользу пострадавшего муниципального предприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымского чиновника заподозрили в незаконном начислении себе премий
В Крыму и Севастополе возбудили более 400 дел о коррупции
Начальник и мастер участка "Крымгазсети" подозреваются в получении взятки
 
Новости КрымаСудПриговорПроисшествияСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27СК расследует гибель девочки в фонтане в Белгородской области
18:10Крымский мост после открытия движения: оперативная информация
17:57Глава МУП в Симферополе получил срок за незаконные премии самому себе
17:42Крымский мост открыт
17:30Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине
17:16В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрации
16:52В Запорожской и Херсонской областях организовали пункты выдачи воды и еды
16:27Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
16:03Подрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СК
16:02Собрал бомбу с гвоздями: в Крыму поймали готовившего теракт пособника СБУ
15:54Крымский мост закрыт – что происходит сейчас
15:50500 мусульман отправились из Крыма в паломничество в Мекку
15:40Путин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
15:23Крымский мост закрыт второй раз за день
15:13В Севастополе закрыт рейд
15:10В Запорожской области начали подключать потребителей к электросети
14:55В Кельне эвакуируют 20 тысяч человек из-за бомб времен Второй мировой
14:34Умер композитор Евгений Дога
14:25В Феодосии выбрали нового мэра
14:15Ученые из разных стран обсудят роль Крыма в формировании цивилизации
Лента новостейМолния