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Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановлено. Об этом сообщают "Россети". РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T20:14
2025-06-03T20:14
2025-06-03T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановлено. Об этом сообщают "Россети".Минувшей ночью ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линия электропередачи, отвечающая за снабжение населенного пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииПодрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
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новости, россети, запорожская область, херсонская область, электричество, электроэнергия, лэп, электросети
Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановлено
20:14 03.06.2025 (обновлено: 20:18 03.06.2025)