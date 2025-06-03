https://crimea.ria.ru/20250603/elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-i-khersonskoy-oblastey-vosstanovleno-1146923414.html

Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено

Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено

Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановлено. Об этом сообщают "Россети". РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T20:14

2025-06-03T20:14

2025-06-03T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей полностью восстановлено. Об этом сообщают "Россети".Минувшей ночью ВСУ нанесли массированную атаку ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, очень сложная – практически полностью разрушена линия электропередачи, отвечающая за снабжение населенного пункта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииПодрывы ж/д путей в Брянской и Курской областях являются терактами – СКЧетыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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