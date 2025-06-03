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Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день

Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день

Движение на Крымском мосту во вторник закрывали дважды. В Феодосии выбрали нового мэра. Массированная атака ударными дронами по энергетическим объектам... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T22:51

2025-06-03T22:51

2025-06-03T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту во вторник закрывали дважды. В Феодосии выбрали нового мэра. Массированная атака ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей. У берегов Турции произошло сильное землетрясение. Подрывы железной дороги в Курской и Брянской областях квалифицированы как теракты.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка на Крымском мостуВо вторник Крымский мост закрывали в целях безопасности дважды – утром и после 15 часов, движение на объекте временно не осуществлялось. Официально причины не назывались. В обоих случаях ограничения на проезд длились около трех часов.В Минтрансе России проинформировали, что после открытия движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.В Феодосии избран новый градоначальникВ Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, в ходе которой избрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации города-курорта Владимир Ким. Об этом РИА Новости Крым сообщили в городской администрации. Депутаты горсовета были единогласны.Массированная атака по энергообъектам Херсонской и Запорожской областейВ ночь на вторник ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Вечером электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей было полностью восстановлено.Подрывы мостов в Курской и Брянской областях признали терактамиПодрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – сообщила она.Землетрясение у турецких береговЗемлетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр толчков зафиксирован в 18 километрах к юго-востоку от турецкого курортного города Мармарис, очаг находился на глубине 58 километров.По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали – они, испугавшись, стали выпрыгивать из окон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250603/zhdat-li-silnogo-zemletryaseniya-v-krymu-posle-tolchkov-v-turtsii-1146913743.html

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