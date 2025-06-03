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Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день
Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день
Движение на Крымском мосту во вторник закрывали дважды. В Феодосии выбрали нового мэра. Массированная атака ударными дронами по энергетическим объектам... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T22:51
2025-06-03T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту во вторник закрывали дважды. В Феодосии выбрали нового мэра. Массированная атака ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей. У берегов Турции произошло сильное землетрясение. Подрывы железной дороги в Курской и Брянской областях квалифицированы как теракты.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка на Крымском мостуВо вторник Крымский мост закрывали в целях безопасности дважды – утром и после 15 часов, движение на объекте временно не осуществлялось. Официально причины не назывались. В обоих случаях ограничения на проезд длились около трех часов.В Минтрансе России проинформировали, что после открытия движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.В Феодосии избран новый градоначальникВ Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, в ходе которой избрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации города-курорта Владимир Ким. Об этом РИА Новости Крым сообщили в городской администрации. Депутаты горсовета были единогласны.Массированная атака по энергообъектам Херсонской и Запорожской областейВ ночь на вторник ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Вечером электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей было полностью восстановлено.Подрывы мостов в Курской и Брянской областях признали терактамиПодрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко."Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – сообщила она.Землетрясение у турецких береговЗемлетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр толчков зафиксирован в 18 километрах к юго-востоку от турецкого курортного города Мармарис, очаг находился на глубине 58 километров.По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали – они, испугавшись, стали выпрыгивать из окон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, новости крыма, крым, россия
Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день

Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день

22:51 03.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста
Отдыхающие фотографируются на фоне Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Движение на Крымском мосту во вторник закрывали дважды. В Феодосии выбрали нового мэра. Массированная атака ударными дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей. У берегов Турции произошло сильное землетрясение. Подрывы железной дороги в Курской и Брянской областях квалифицированы как теракты.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Обстановка на Крымском мосту

Во вторник Крымский мост закрывали в целях безопасности дважды – утром и после 15 часов, движение на объекте временно не осуществлялось.
Официально причины не назывались. В обоих случаях ограничения на проезд длились около трех часов.
В Минтрансе России проинформировали, что после открытия движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется штатно.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
19:45
Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками

В Феодосии избран новый градоначальник

В Феодосии состоялась очередная сессия городского совета, в ходе которой избрали главу администрации города. Им стал действующий первый замглавы администрации города-курорта Владимир Ким. Об этом РИА Новости Крым сообщили в городской администрации. Депутаты горсовета были единогласны.
Пляж Алупки - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
19:28
За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте

Массированная атака по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей

В ночь на вторник ВСУ нанесли массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром во вторник губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Вечером электроснабжение потребителей Запорожской и Херсонской областей было полностью восстановлено.
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
18:47Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт

Подрывы мостов в Курской и Брянской областях признали терактами

Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России факты подрывов участков железной дороги и конструкции моста в Брянской и Курской областях в период с 31 мая по 1 июня текущего года, которые привели к сходу пассажирского, товарного и диагностического составов, квалифицированы как террористические акты (ст. 205 УК РФ)", – сообщила она.
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
17:30
Ястребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на Украине

Землетрясение у турецких берегов

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло между Турцией и греческим архипелагом Додеканес, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр толчков зафиксирован в 18 километрах к юго-востоку от турецкого курортного города Мармарис, очаг находился на глубине 58 километров.
По информации министра внутренних дел Турции Али Ерликая, из-за панической атаки умерла 14-летняя девушка, 69 человек пострадали – они, испугавшись, стали выпрыгивать из окон.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
16:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ждать ли сильного землетрясения в Крыму после толчков в Турции
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22:57В Севастополе остановили катера и паромы
22:51Движение на Крымском мосту и землетрясение в Турции – главное за день
22:42Орбан о вступлении Украины в ЕС: "Киев высосет все деньги"
22:21Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча
22:03Москва и Киев согласились на новый раунд переговоров – МИД Турции
21:52В России выросла подростковая преступность – Следком
21:43Холера в России – в Роспотребнадзоре оценили риски
21:22На Черноморском побережье определили опасные зоны для туристов
21:07В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ
20:48Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
20:35Благословенная земля: певица Юта назвала причины ехать в Крым
20:14Электроснабжение Запорожской и Херсонской областей восстановлено
20:08Бесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
19:45Россия развернет более сотни спутников для управления беспилотниками
19:28За деньги от национализации: что будет сделано в Большой Ялте
19:17Крымский мост работает штатно – после остановки есть очередь
19:10В Херсонской области и Энергодаре восстановили электроснабжение
19:06В Симферополе горел гаражно-строительный кооператив
18:57Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
18:47В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт
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