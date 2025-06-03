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Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T07:24
2025-06-03T07:24
2025-06-03T07:29
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию ТрампаМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника
07:24 03.06.2025 (обновлено: 07:29 03.06.2025)