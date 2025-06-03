https://crimea.ria.ru/20250603/chetyre-vrazheskikh-drona-unichtozheny-nad-krymom-i-azovskim-morem-1146899299.html

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T07:24

2025-06-03T07:24

2025-06-03T07:29

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

крым

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беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию ТрампаМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф