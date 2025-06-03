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Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запорожская область полностью обесточена из-за атаки ВСУ Удары по военным аэродромам России – в Белом доме озвучили позицию ТрампаМосква в меморандуме обозначила признание Крыма частью России
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безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Четыре вражеских дрона уничтожены над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника

07:24 03.06.2025 (обновлено: 07:29 03.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем в ночь на вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 20.00 2 июня до 7.00 мск 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА - над территорией Республики Крым, по 2 – над территориями Курской и Белгородской областей, один беспилотник – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 162 украинских беспилотника над девятью регионами России, в том числе над Крымом.
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