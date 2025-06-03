В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
Больницы и соцучреждения в обесточенной части Херсонской области работают штатно - власти
12:40 03.06.2025 (обновлено: 13:04 03.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.
"Медицинские и социальные учреждения Херсонской области работают в штатном режиме, все запитаны от резервных источников электроэнергии, запаса топлива для генераторов достаточно", – подчеркнул он.
Омбудсмен также отметил, что ситуаций, которые могли бы подвергнуть опасности жизнь и здоровье пациентов, не зафиксировано.
Часть области осталась без электроэнергии в результате ночной вражеской атаки БПЛА. Осколками беспилотников была повреждена новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
По последним данным, из-за обстрела противника произошло аварийное отключении высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь". В Херсонской области 288 населенных пункта, 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта остались без света и воды, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование", – добавил он.
Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
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