https://crimea.ria.ru/20250603/chast-khersonskoy-oblasti-bez-sveta-kak-rabotayut-bolnitsy-1146906783.html

В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы

В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы - РИА Новости Крым, 03.06.2025

В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы

Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T12:40

2025-06-03T12:40

2025-06-03T13:04

херсонская область

владимир сальдо

сергей георгиев

отключение электроэнергии

новые регионы россии

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.Омбудсмен также отметил, что ситуаций, которые могли бы подвергнуть опасности жизнь и здоровье пациентов, не зафиксировано.Часть области осталась без электроэнергии в результате ночной вражеской атаки БПЛА. Осколками беспилотников была повреждена новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области."Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование", – добавил он.Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атакиБолее 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, сергей георгиев, отключение электроэнергии, новые регионы россии, новости, обстрелы всу