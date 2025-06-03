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В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы - РИА Новости Крым, 03.06.2025
В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы
Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T12:40
2025-06-03T13:04
херсонская область
владимир сальдо
сергей георгиев
отключение электроэнергии
новые регионы россии
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.Омбудсмен также отметил, что ситуаций, которые могли бы подвергнуть опасности жизнь и здоровье пациентов, не зафиксировано.Часть области осталась без электроэнергии в результате ночной вражеской атаки БПЛА. Осколками беспилотников была повреждена новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области."Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование", – добавил он.Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блэкаут в Запорожской области – что с запасами топлива и работой АЗС457 населенных пунктов Запорожской области остаются без света после атакиБолее 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области
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херсонская область, владимир сальдо, сергей георгиев, отключение электроэнергии, новые регионы россии, новости, обстрелы всу
В Херсонской области без света 227 тысяч человек: как работают больницы

Больницы и соцучреждения в обесточенной части Херсонской области работают штатно - власти

12:40 03.06.2025 (обновлено: 13:04 03.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
Геническая районная больница - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Больницы и спецучреждения Херсонской области продолжают работу в штатном режиме, несмотря на аварийное отключение электроснабжения в ряде муниципалитетов. Об этом сообщил омбудсмен региона Сергей Георгиев.

"Медицинские и социальные учреждения Херсонской области работают в штатном режиме, все запитаны от резервных источников электроэнергии, запаса топлива для генераторов достаточно", – подчеркнул он.

Омбудсмен также отметил, что ситуаций, которые могли бы подвергнуть опасности жизнь и здоровье пациентов, не зафиксировано.
Часть области осталась без электроэнергии в результате ночной вражеской атаки БПЛА. Осколками беспилотников была повреждена новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
По последним данным, из-за обстрела противника произошло аварийное отключении высоковольтной линии "Джанкой – Мелитополь". В Херсонской области 288 населенных пункта, 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта остались без света и воды, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование", – добавил он.
Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
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Херсонская областьВладимир СальдоСергей ГеоргиевОтключение электроэнергииНовые регионы РоссииНовостиОбстрелы ВСУ
 
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