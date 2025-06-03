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Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год
Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год
Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в 1,6 млрд рублей, в том числе за счет больших инвестиционных вливаний. Об этом проинформировал во вторник... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T11:03
2025-06-03T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в 1,6 млрд рублей, в том числе за счет больших инвестиционных вливаний. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, 37,7 млрд рублей направлены на финансирование социально-культурной сферы, в том числе 28,5 млрд - на зарплаты и социальные выплаты. Объем валового регионального продукта за прошлой год вырос почти в половину и достиг 301,9 млрд рублей, общая сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал превысила 100 млрд руб."72,1 млрд рублей — это внебюджетные инвестиции, 28,8 — бюджетные. Напомню, что Поручением президента для Севастополя определен показатель по привлечению инвестиций в основной капитал без учета средств федерального бюджета в 2022-2025 годах в размере 200 млрд, при этом мы уже перевыполнили этот показатель: объем инвестиций уже составил 246,8 млрд рублей", - отметил губернатор.Кроме того, по его данным, Севастополь вошел в пятерку регионов Южного федерального округа с самой низкой безработицей, а число самозанятых выросло с 2021 года с 9 тысяч до 36 тысяч человек.Исполнение государственных программ в Севастополе составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов, информировал Развожаев ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый нацпроект "Инфраструктура для жизни" в Севастополе: что сделаютПополнить бюджет на 15 миллиардов: зарплаты в Крыму выведут из тениОбъем господдержки малого и среднего бизнеса в Крыму превысил 3 миллиарда
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, бюджет, бюджет севастополя, экономика, крым
Бюджет Севастополя – сколько город заработал и потратил за год

Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом - Развожаев

11:03 03.06.2025
 
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города СевастополяСевастополь
Севастополь
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости Крым. Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен с профицитом в 1,6 млрд рублей, в том числе за счет больших инвестиционных вливаний. Об этом проинформировал во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Бюджет Севастополя по итогам года — 77,4 млрд рублей, расходы — 75,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 1,6 млрд рублей при плановом дефиците 6,9 млрд за счет перевыполнения доходной части по собственным поступлениям доходов на 7,6 млрд, или на 26,2%", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, 37,7 млрд рублей направлены на финансирование социально-культурной сферы, в том числе 28,5 млрд - на зарплаты и социальные выплаты. Объем валового регионального продукта за прошлой год вырос почти в половину и достиг 301,9 млрд рублей, общая сумма бюджетных и внебюджетных инвестиций в основной капитал превысила 100 млрд руб.
"72,1 млрд рублей — это внебюджетные инвестиции, 28,8 — бюджетные. Напомню, что Поручением президента для Севастополя определен показатель по привлечению инвестиций в основной капитал без учета средств федерального бюджета в 2022-2025 годах в размере 200 млрд, при этом мы уже перевыполнили этот показатель: объем инвестиций уже составил 246,8 млрд рублей", - отметил губернатор.
Кроме того, по его данным, Севастополь вошел в пятерку регионов Южного федерального округа с самой низкой безработицей, а число самозанятых выросло с 2021 года с 9 тысяч до 36 тысяч человек.
Исполнение государственных программ в Севастополе составило 92,7% или 70,2 миллиарда рублей. Среди ключевых направлений 2024 года были ввод в эксплуатацию школ, медицинских и культурных объектов, информировал Развожаев ранее.
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