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Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025
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Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025
Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 03.06.2025
2025-06-03T06:25
2025-06-03T06:28
владимир сальдо
новый херсонес
отключение электроэнергии
обстрелы всу
новости
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, осколками сбитых беспилотников были повреждены новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС и энергетики, которые оперативно начали восстановление подачи электроэнергии. Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, новый херсонес, отключение электроэнергии, обстрелы всу, новости, электричество
Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

В Херсонской области более 100 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

06:25 03.06.2025 (обновлено: 06:28 03.06.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
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© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Без электроснабжения — 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", - написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, осколками сбитых беспилотников были повреждены новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС и энергетики, которые оперативно начали восстановление подачи электроэнергии.
Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
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Владимир СальдоНовый ХерсонесОтключение электроэнергииОбстрелы ВСУНовостиЭлектричество
 
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