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Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.06.2025

Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области

Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 03.06.2025

2025-06-03T06:25

2025-06-03T06:25

2025-06-03T06:28

владимир сальдо

новый херсонес

отключение электроэнергии

обстрелы всу

новости

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, осколками сбитых беспилотников были повреждены новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС и энергетики, которые оперативно начали восстановление подачи электроэнергии. Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новый херсонес, отключение электроэнергии, обстрелы всу, новости, электричество