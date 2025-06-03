Более 100 тысяч человек остались без света в Херсонской области
В Херсонской области более 100 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ
06:25 03.06.2025 (обновлено: 06:28 03.06.2025)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Более 100 тысяч жителей в Херсонской области остались без света в ночь на вторник в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Без электроснабжения — 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тыс. человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", - написал он в Telegram-канале.
По словам Сальдо, осколками сбитых беспилотников были повреждены новая подстанция в Геническом районе и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
Уточняется, что на месте работают сотрудники МЧС и энергетики, которые оперативно начали восстановление подачи электроэнергии.
Без электричества в результате повреждения высоковольтного оборудования при обстрелах ВСУ также осталась вся Запорожская область, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
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